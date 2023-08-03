Суд в Ханты-Мансийском автономном округе постановил, что бронь от мобилизации «не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки». Военкоматы все равно могут призывать таких граждан из-за «секретного» постановления, пишет Русская служба Би-би-си.

Именно на него ссылался суд в своем решении по иску мобилизованного в октябре 2022 года инженера «Сургутнефтегаза» Сергея Вахрамеева. Он более восьми месяцев пытался доказать свое право на отсрочку по брони.

Майор запаса Вахрамеев работал в «Сургутнефтегазе» ведущим инженером по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления по переработке газа. Когда началась мобилизация, его включили в список подлежащих брони сотрудников. Вахрамееву выдали повестку, однако после этого его начальство направило в военкомат письмо о ее аннулировании. А 11 октября «Сургутнефтегаз» подал списки подлежащих брони сотрудников.

В феврале суд в Сургуте решил, что Вахрамеева мобилизовали правомерно, так как работодатель вовремя не предоставил ему отсрочку. В марте это решение отменил вышестоящий Ханты-Мансийский суд и отправил дело на пересмотр. В апреле при новом рассмотрении сургутский суд пришел к прежним выводам, а суд ХМАО это решение поддержал и 25 июля оно вступило в силу.

Однако, как пишет Русская служба Би-би-си, судья добавил в мотивировочную часть еще одно основание: «бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан».

В решении суда отмечается, что такая формулировка содержится в пункте 5 постановления N 16 Межведомственной комиссии по бронированию от 2017 года. Русской службе Би-би-си не удалось обнаружить текст этого постановления в открытом доступе.

«Разгадку Би-би-си обнаружила в системе правовой информации “Гарант”. Оказалось, что судьбоносное для огромного количества россиян во время войны постановление Межведомственной комиссии засекречено», — пишет издание.

При этом журналисты отмечают, что в системе «Гарант» есть еще по меньшей мере два засекреченных постановления, которые касаются брони сотрудников органов власти — от 17.03.2010 N 156 и секретная инструкция по их бронированию «на период мобилизации и военного времени» от 03.02.2015 N 664. Что именно написано в этих постановлениях — неизвестно.

«Забронированные граждане вроде крепостных — отсрочка на основании брони очень ненадежна, бронь всегда может пересмотреть работодатель или комиссия по бронированию», — рассказал Русской службе Би-би-си юрист из коалиции «Призыв к совести».

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