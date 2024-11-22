Мужчина убил фельдшера за отказ посадить его на переднее сиденье скорой помощи

53-летний вахтовик из Забайкальского края Владислав Петухов признался, что убил фельдшера перочинным ножом за отказ посадить его на переднее сиденье в карете скорой помощи. Об этом пишет портал IrCity.

Инцидент произошел 21 ноября. В тот вечер в вахтовый городок «Авас» в Иркутской области вызвали бригаду скорой помощи — у Петухова резко поднялось давление. Прибывшие на место медики обнаружили, что мужчина был пьян.

Петухова осмотрели и решили отвезти в Казачинско-Ленскую районную больницу. Сообщается, что по пути мужчина стал вести себя агрессивно и ссориться с фельдшером.

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«Фельдшер открыл дверь, чтобы успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь, попытался попасть к водителю. Сделать это не удалось, и мужчина сбежал. Фельдшер по дороге в больницу умер», — рассказал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Убитым фельдшером был 35-летний Александр Печелатов. Сообщается, что у него осталось двое детей.

Информация о смерти Печелатова поступила в дежурную часть около двух часов ночи. Предполагаемого убийцу объявили в розыск и нашли на следующий день, 22 ноября.

Во время допроса мужчина признался в убийстве и заявил, что раскаивается. «Вышел фельдшер, я попросил меня вперед посадить. Он говорит, что у нас все здесь ездят. Я вот постучал и вышел. Одновременно я вышел и он вышел. Затем я нанес удар ножом», — рассказал Петухов. Подозреваемый добавил, что убил фельдшера перочинным ножом, который он «всегда носит с собой».

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.