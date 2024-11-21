Зеленский заявил о возвращении Крыма дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью иностранному корреспонденту телеканала Fox News Трею Ингсту, в котором заявил, что Украина не пойдет на возвращение аннексированного Крыма военным путем и предпочтет путь дипломатии.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма… мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем», — заявил Зеленский в ответ на вопрос о том, рассматривает ли он возможность пожертвовать Крымом ради заключения мира с Россией.

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Отвечая на вопрос о готовности пожертвовать какими-либо другими территориями ради мирного соглашения, президент Украины добавил, что страна с юридической точки зрения не может признать ни одну оккупированную территорию, в том числе оккупированную до полномасштабного вторжения в 2022 году, российской. В то же время он отметил, что в настоящее время у украинской армии не хватит сил, чтобы «с оружием в руках отбросить Россию к границам 1991 года».

По словам Ингста, он провел с Зеленским более 10 часов на восточном фронте. Президент Украины заявил, что страна продолжит вести войну, даже если останется без поддержки США. Однако Зеленский отметил, что Украина, скорее всего, проиграет войну, если американские власти прекратят военное финансирование.

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Ранее Брайан Ланза, старший советник победившего на президентских выборах США Дональда Трампа, посоветовал Украине «забыть про Крым» и заявил, что если Зеленский будет настаивать на возвращение к границам 1991 года, то тем самым покажет, что «он несерьезен». Ланза также пригрозил, что украинцы «останутся сами по себе», если поставят в приоритет возвращение Крыма.