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Криминал

Напросившийся в ученики к гадалке мошенник обманул ее на миллионы рублей

12:43 21.11.2024

В Екатеринбурге мужчина сначала уговорил гадалку взять его в ученики, а затем предложил ей заработать на торговле криптовалютой. Когда женщина перевела «на биржу» более двух миллионов рублей, он пропал вместе с деньгами. Об этом пишет провластное агентство Ura.ру со ссылкой на анонимный источник. 

По данным издания, с местным медиумом, которая, как сообщается, делает расклады на картах Таро, занимается астрологией, медитацией и дыхательными практиками, в одном из мессенджеров связался мужчина, представившийся Никитой Громовым. Он рассказал, что «обожает эзотерику и желает поучиться мастерству у профессионала». Гадалка согласилась взять его в ученики. 

По словам источника издания, в какой-то момент Громов рассказал гадалке, что сам  по профессии криптотрейдер и предложил ей попробовать заработать на торговле криптовалютой. 

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«Та поверила и перевела „на биржу“ два миллиона 60 тысяч рублей — личные накопления», — рассказал собеседник агентства. По его словам, сначала Громов утверждал, что деньги появятся на счете биржи после некой проверки, но затем удалил всю переписку с гадалкой и пропал. «Эзотерик догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию», — пишет Ura.ру. 

Агентство также сообщает, что по факту произошедшего полицейские возбудили и расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере». «Полиция призывает граждан не доверять малознакомым людям и не вкладывать свои средства в непроверенные предприятия, особенно при обещании сверхдоходов», — напомнили изданию в полиции. В то же время официальном сайте местного МВД нет сообщений о подобном уголовном деле. 

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