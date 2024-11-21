Напросившийся в ученики к гадалке мошенник обманул ее на миллионы рублей

В Екатеринбурге мужчина сначала уговорил гадалку взять его в ученики, а затем предложил ей заработать на торговле криптовалютой. Когда женщина перевела «на биржу» более двух миллионов рублей, он пропал вместе с деньгами. Об этом пишет провластное агентство Ura.ру со ссылкой на анонимный источник.

По данным издания, с местным медиумом, которая, как сообщается, делает расклады на картах Таро, занимается астрологией, медитацией и дыхательными практиками, в одном из мессенджеров связался мужчина, представившийся Никитой Громовым. Он рассказал, что «обожает эзотерику и желает поучиться мастерству у профессионала». Гадалка согласилась взять его в ученики.

По словам источника издания, в какой-то момент Громов рассказал гадалке, что сам по профессии криптотрейдер и предложил ей попробовать заработать на торговле криптовалютой.

Оппозиции надо вернуть себе российский флаг Триколор — символ свободной России, а не войны. Нам нужно перестать заниматься самоуничижением Политика 5 минут чтения

«Та поверила и перевела „на биржу“ два миллиона 60 тысяч рублей — личные накопления», — рассказал собеседник агентства. По его словам, сначала Громов утверждал, что деньги появятся на счете биржи после некой проверки, но затем удалил всю переписку с гадалкой и пропал. «Эзотерик догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию», — пишет Ura.ру.

Агентство также сообщает, что по факту произошедшего полицейские возбудили и расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере». «Полиция призывает граждан не доверять малознакомым людям и не вкладывать свои средства в непроверенные предприятия, особенно при обещании сверхдоходов», — напомнили изданию в полиции. В то же время официальном сайте местного МВД нет сообщений о подобном уголовном деле.

Я сделала украшение из своего черепа К 20 годам я дважды пережила рак, лишилась части костей, но все равно счастлива и живу полноценной жизнью Общество 5 минут чтения

Ранее в ноябре в Госдуме предложили запретить в стране предоставление платных услуг по гаданию на картах Таро, а всех, кто продолжит делать это, считать мошенниками. Вскоре после этого российские маркетплейсы зафиксировали рекордный рост спроса на колоды Таро. Так, только ща последний месяц объемы продаж составили почти 130 миллионов рублей.