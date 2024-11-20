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Криминал

Бывшая защитница прав детей заморила голодом приемную дочь

03:18 20.11.2024

Бывшая сотрудница Департамента по защите детей и семей Флориды была арестована за жестокое обращение со своей 13-летней приемной дочерью. Девочку нашли мертвой, из одежды на ребенке был только подгузник, сообщил офис шерифа округа Хайлендс.

34-летнюю задержанную зовут Диана Наташа Мак. Она сама вызвала к себе домой в городе Себринг полицию и сама сообщила о смерти дочери. Женщина сказала, что нашла ее «лежащей на полу без сознания». Помощники шерифа обнаружили тело девочки рядом с входной дверью. Ребенок имел «явные признаки жестокого обращения и пренебрежения», рассказали в офисе шерифа.

«Она была крайне истощена и явно недоедала, тело было покрыто ранами на разных стадиях заживления, включая рваные, которые явно были нанесены недавно», — рассказал шериф Пол Блэкман. Он назвал место преступления «одним из самых пугающих за все 30 лет работы в правоохранительных органах».

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Девочка не ходила в школу, оставаясь на домашнем обучении, и была заперта в гараже, сообщил офис шерифа. Неясно, как долго ребенок жил в таких условиях, но «похоже, что она была привязана к двери и за ней следили из дома с помощью камеры наблюдения, установленной внутри гаража», рассказали полицейские.

«Нет слов, которые могли бы описать кошмар, в который превратилась жизнь этого ребенка», — сказал шериф Блэкман.

По его словам, Мак, оставив дочь лежать на полу мертвой, использовала «хлорку для бассейна», чтобы уничтожить улики в гараже. После женщина отвезла четверых других своих детей в свой дом в соседнем городе Тайтусвилл — а затем вернулась в Себринг, чтобы позвонить в полицию и сообщить о смерти девочки.

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Сейчас Мак содержится в тюрьме округа Хайлендс без права выхода под залог. Женщине предъявлены обвинения в убийстве первой степени при отягчающих обстоятельствах, жестоком обращении с ребенком, похищении и уничтожении улик.

После того как подозреваемая перестала быть сотрудником Департамента по делам детей и семей, она работала опекуном, которого суд назначает для ухода за неспособными позаботиться о себе людьми, рассказал шериф. «Меня ужаснуло, что человек, чьей обязанностью было заботиться о благополучии детей, мог так обращаться со своим собственным ребенком», — признался Блэкман.

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