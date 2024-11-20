Учительница систематически насиловала 14-летнего школьника

32-летнюю учительницу из США Мелиссу Кертис приговорили к одному году тюрьмы за многократные изнасилования восьмиклассника — 14-летнего ученика средней школы. Об этом пишет NBC.

Расследование сексуализированных преступлений началось в 2023 году, после того как о них рассказал сам пострадавший. По его словам, в 2015 году он в течение нескольких месяцев подвергался сексуализированному насилию со стороны 22-летней учительницы средней школы Montgomery Village, в которой он учился.

Согласно судебным документам, Кертис насиловала мальчика в разных местах, в том числе, в классе учебного заведения, кинотеатре и доме мальчика. Пострадавший утверждает, что женщина также давала ему алкоголь и марихуану перед тем, как заставить его заниматься с ней сексом.

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Учительницу задержали в ноябре 2023 года, предъявив более 15 обвинений в сексуализированном насилии над несовершеннолетним и других сексуализированных преступлений. В июне 2024 года Кертис признала вину лишь по трем обвинениям. 15 ноября 2024 года женщину приговорили к тюремному заключению и пяти годам под надзором после ее освобождения.

Согласно решению суда, женщина также будет обязана в течение 25 лет регистрироваться в качестве преступницы, совершившей сексуализированные преступления. Ей также будет запрещено говорить с несовершеннолетними, за исключением своих детей, без постороннего контроля.Отмечается, что учительница проработала в школе Montgomery Village в Мэрилэнде чуть больше двух лет.