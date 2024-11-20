Птенец фламинго заблудился в тайге

На Урале зоозащитники пытаются спасти потерявшегося в тайге фламинго. Птицу, скорее всего, сдуло во время перелета из Казахстана в сторону Индии и Пакистана, сообщили изданию «Подъем» в екатеринбургском центре спасения животных «Особый питомец».

Фламинго — еще птенец, «он маленький, плюс нет сородичей рядом — ему страшно», объяснили журналистам сотрудники центра. По их словам, птицу нашли на лесной дороге под Екатеринбургом ехавшие на грузовых автомобилях вахтовые рабочие. «Мы вышли, видим, что птица-то необычная. И заметили — кровь у него», — рассказывали позже вахтовики.

Рабочие забрали фламинго с собой, назвали Кешей, отвезли в теплую баню и связались с «Особым питомцем».

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Состояние птенца в центре оценивают как очень плохое — правое крыло сломано, левое ранено, правая лапа травмирована. Он сильно истощен и очень плохо держится на лапках, рассказала журналистам волонтер центра Татьяна Голик. «Скорее всего, бродил не первый день. Очень худенький. Очень часто садится, хотя садиться им нельзя, они должны постоянно стоять», — добавила женщина.

Скорее всего, птенца «пытался кто-то съесть», так как у него есть рана на правом крыле — «то ли кто-то укусил, то ли кто-то клевал», объяснила зоозащитница.

Птенцу около шести месяцев, считают в «Особом питомце». Если животное удастся выходить, скорее всего, его придется отдать в зоопарк, поскольку фламинго — стайные птицы, сказали зоозащитники. По словам волонтеров, сейчас, без сородичей, птенец испытывает сильный стресс.

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Это первый случай, когда в окрестностях Екатеринбурга находят дикого фламинго, сообщила «Подъему» Голик. В прошлом году на севере Свердловской области нашли птенца фламинго, но он погиб — разорвали дикие животные, пишет издание.

На Урал и в Сибирь фламинго залетают, если по пути на зимовку или с зимовки стая попадает в ураганный ветер, сообщила Голик. «Они теряют ориентацию и летят уже просто куда глаза глядят», — объяснила зоозащитница.

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