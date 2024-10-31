В лесах Коми спустя пять дней поймали сбежавшего страуса

В Коми владельцы страусиной фермы после пяти дней безуспешных попыток все-таки смогли поймать сбежавшую оттуда птицу. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По его данным, страус по кличке Вася сбежал с фермы в Пажге 26 октября после того, как сильно поссорился с другим содержащимся там самцом. Покинув территорию фермы, птица скрылась в ближайшем лесу. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором страус среди сосен неспешно удаляется от пытающихся поймать его людей и, вероятно, помогающей им в этом белой собаки.

Как пишет Baza, Васю пытались усыпить с помощью специального дротика со снотворным, однако после двух попыток выяснилось, что он не может пробить перья, которыми покрыто тело птицы.

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Спустя два дня Baza опубликовала новое видео погони за страсом по сосновому лесу, а также призыв о помощи его владельцев. «Друзья, не хватает рук, приезжайте, кто может! <…> Сегодня опять не попался. Завтра будем пробовать снова», — написали они.

При этом авторы поста отметили, что «страус уже не такой резкий», в связи с чем «наши шансы увеличиваются». В то же время они пожаловались, что и люди, которые уже в течение нескольких дней пытаются помочь владельцам поймать Васю «очень устали».

Тем не менее упорство владельцев Васи принесло свои плоды. На пятый день им удалось поймать птицу с помощью лассо.