В лесах Коми спустя пять дней поймали сбежавшего страуса

В Коми владельцы страусиной фермы после пяти дней безуспешных попыток все-таки смогли поймать сбежавшую оттуда птицу. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По его данным, страус по кличке Вася сбежал с фермы в Пажге 26 октября после того, как сильно поссорился с другим содержащимся там самцом. Покинув территорию фермы, птица скрылась в ближайшем лесу. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором страус среди сосен неспешно удаляется от пытающихся поймать его людей и, вероятно, помогающей им в этом белой собаки.
Как пишет Baza, Васю пытались усыпить с помощью специального дротика со снотворным, однако после двух попыток выяснилось, что он не может пробить перья, которыми покрыто тело птицы.
Спустя два дня Baza опубликовала новое видео погони за страсом по сосновому лесу, а также призыв о помощи его владельцев. «Друзья, не хватает рук, приезжайте, кто может! <…> Сегодня опять не попался. Завтра будем пробовать снова», — написали они.
При этом авторы поста отметили, что «страус уже не такой резкий», в связи с чем «наши шансы увеличиваются». В то же время они пожаловались, что и люди, которые уже в течение нескольких дней пытаются помочь владельцам поймать Васю «очень устали».
Тем не менее упорство владельцев Васи принесло свои плоды. На пятый день им удалось поймать птицу с помощью лассо.