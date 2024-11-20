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Общество

Мошенники используют доставку цветов для взлома аккаунта на «Госуслугах»

10:27 20.11.2024

Мошенники освоили новый способ получения доступа к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на группу быстрого реагирования компании «Билайн».

«Мошенники придумали новый способ обмана: они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают “код подтверждения доставки”», — рассказали агентству представители «Билайна». РИА «Новости» отмечает, что если человек сообщит мошенникам код, то они получат доступ к его аккаунту и могут оформить на него кредиты.

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Ранее «Почта России» предупреждала о похожем методе мошенничества. Тогда жертве звонил якобы сотрудник почты и убеждал, что на имя человека пришла некая посылка. Для упрощения процесса получения отправления человека просили сообщить код из смс-сообщения, который на самом деле открывал доступ к «Госуслугам».

«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из SMS для оформления реестра или доставки — это мошенники», — предупредили тогда в пресс-службе «Почты России».

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В октябре этого года также появился очередной способ кражи аккаунтов в телеграме. Как рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российского МВД, пользователям отправляли сообщение от имени службы поддержки мессенджера с предупреждением о якобы поступившей заявке на удаление аккаунта.

Летом этого года аккаунты в телеграме научились красть с помощью игры Hamster Kombat. Мошенники рассылали игрокам ссылки на фишинговые ресурсы якобы для регистрации на сервисе, через который можно вывести заработанные монеты.

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