Мошенники придумали новую схему кражи телеграм-аккаунтов

Пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российского МВД рассказала, что мошенники придумали новый способ красть аккаунты в телеграме.

В сообщении сказано, что с пользователями связываются якобы от имени службы поддержки мессенджера. Мошенники сообщают, что им поступила заявка на удаление аккаунта, и просят продиктовать код из смс-сообщения, который приходит на привязанный к телеграму номер.

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Пресс-служба управления МВД по кибербезопасности отмечает, что в мессенджере невозможно подать заявку на удаление аккаунта, а служба поддержки телеграма не отправляет подобные уведомления.

В разделе «Часто задаваемы вопросы» на сайте телеграма сказано, что при удалении аккаунта код подтверждения придет в самом мессенджере, а не по смс. Там отмечается, что удалить аккаунт можно через страницу деактивации.

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Ранее сообщалось, что для кражи аккаунта мошенники могли использовать игру Hamster Kombat. Они рассылали пользователям фишинговые ссылки, через которые якобы можно было вывести заработанные в игре монеты и конвертировать их в рубли. При этом в открывающемся по ссылке окне было необходимо ввести данные для входа в аккаунт телеграма.

До этого ТАСС сообщил о еще одной схеме. По данным агентства, пользователю присылали большое количество кодов подтверждения для входа в мессенджер, после чего ему приходило сообщение с фейкового аккаунта Telegram Security Messenger. В сообщении писали, что количество запросов кодов авторизации было превышено, и теперь пользователю нужно пройти по ссылке и следовать инструкциям, чтобы «укрепить» безопасность аккаунта.