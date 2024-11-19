Центробанк пообещал не замораживать вклады россиян

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала «большой бессмыслицей» идею заморозить вклады или выплаты процентов по вкладам. На заседании Госдумы глава регулирующего ведомства сказала, что подобный сценарий «вообще не обсуждается», сообщил РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Вопрос о вероятности заморозки вкладов россиян задали Набиуллиной депутаты. В ответ она признала, что «нас действительно пугают» такой идеей.

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Главе ЦБ известно, что «говорят, банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам» и «вкладов уже так много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок и приведут к резкому ускорению инфляции». Оба сценария «лишены смысла», заявила Набиуллина.

Проценты по вкладам банки платят с дохода от выдачи кредитов, а они сейчас приносят прибыль, так как «ставки по кредитам — всегда выше, чем ставки по депозитам», объяснила руководительница главного финансового регулятора. По ее словам, у банков есть прибыль, они устойчивы и имеют надежный источник выплат.

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«Вы можете спросить: а кто же берет кредиты по нынешним высоким ставкам? Но мы видим, что бизнес берет, <…> в том числе по плавающей ставке, ожидая, что она будет снижаться», — сказала Набиуллина. Но уточнила, что ЦБ будет снижать свою ставку, под которую дает в долг банкам, только в случае снижения инфляции.

Заморозку десятков триллионов рублей, скопившихся на вкладах россиян, две недели назад назвал возможной директор Института социально-экономических исследований при правительственном Финансовом университете Алексей Зубец. В эфире радио «Говорит Москва» руководитель института заявил, что если ставки по вкладам начнут падать, россияне «просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок».

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Чтобы не началась «бешеная инфляция», вероятной «стратегией действий» властей может стать «достаточно очевидный вариант» — чтобы люди могли забирать с банковских счетов часть сумм, но не все сразу, объяснил Зубец. В комментарии изданию «Инфо24» директор института пояснил, что решение о заморозке вкладов — это только один из вариантов действий властей, «причем не самый вероятный».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал заявление Зубца о вероятной заморозке вкладов «либо глупостью, либо целенаправленной провокацией». По словам депутата, «такие слухи» распространяют те, кто являются «врагами нашей страны».

Директор Института социально-экономических исследований Зубец в октябре предложил ввести в России налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей с семьи в месяц.