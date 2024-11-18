Загрязнение от переработки отходов зимой становится выше

В зимний период на свалках и в компаниях по переработке отходов их объем увеличивается на 40%. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на компанию DS Smith, которая перерабатывает около пятой части всей бумаги и картона в Великобритании.

Как пишет издание, это происходит из-за того, что в период повышенной влажности бумага и картон больше прилипают к пластику. «За несколько лет мы накопили большой объем данных и можем наблюдать сезонный эффект, когда уровень загрязнения повышается в течение более влажных зимних месяцев», — рассказал Джонатан Скотт, технический директор DS Smith.

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Крис Миллс, руководитель программы по политике и аналитике в компании Wrap, заявил, что раздельный сбор отходов «дает экологические и экономические преимущества». В то же время он отметил, что жителям многоквартирных домов будет сложно организовать раздельный сбор.

Энди Грэм, представитель Сети районных советов по охране окружающей среды, утверждает, что уровень утилизации можно повысить за счет более качественного просвещения населения и что британскому правительству необходимо создать национальный подход, а не «лоскутное одеяло».

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«У нас увеличилось количество доставок в дома — Amazon, например, является одним из ключевых сторонников использования картона для доставки на дом», — добавил Грэм. В свою очередь, в Amazon заявили, что с 2015 года компания снизила вес упаковки в среднем на 41% и заменила одноразовый пластик бумагой и картоном в Европе.

Ранее стало известно, что очистка отходов от токсичных веществ, в том числе от относящихся к группе ПФАС кислот, не уменьшает их содержание на свалках, а, напротив, увеличивает. Предположительно, это происходит из-за химических реакций, в которые вступают ПФАС в составе свалочного фильтрата.