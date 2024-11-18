Для борьбы с мародерством власти будут досматривать машины

Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев попросил военную полицию проверять документы у жителей района и осматривать машины, выезжающие из района. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.

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«Попросил усилить контроль за работой по обеспечению охраны наших поселков и сел, осуществлять проверку документов граждан, находящихся на территории района, а также автомобилей, которые выезжают из района», — написал глава района после встречи с военной полицией.

По словам Золотарева, военная полиция организовала в районе патрули, чтобы предотвращать «воровство, грабежи в домах жителей района». Неделю назад чиновник сообщал, что в Глушковском районе были задержаны несколько человек, у которых нашли оружие и чужое имущество.

Мародерство в Глушковском районе началось после украинского вторжения в Курскую область в августе 2024 года. СМИ публиковали видео с камер наблюдения, на которых военные крадут технику из салона «Мегафона» в Глушково и выносят вещи со склада Wildberries. В октябре глава чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что полиция Курской области зарегистрировала 187 преступлений со стороны российских военных.

ТАСС 12 ноября опубликовал комментарий фельдшера российского отряда «Барс-Курск», которая утверждала, что вещи из домов в Глушково «ВСУ с собой забрали», хотя поселок никогда не был под контролем Украины. Агентство исправило заметку после возмущений Z-блогеров.

В другом районе Курской области — Кореневском — жители также обращались к Владимиру Путину из-за мародерства. «В ПГТ Коренево не было военных ВСУ ни дня, но все магазины, автозаправки, аптеки, уцелевшие жилые дома вскрыты и разграблены», — сказано в письме.

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