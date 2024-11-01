Россияне обвинили российских военных в мародерстве

Несколько жителей Кореневского района Курской области записали видео, в которых они показали разграбленные дома и офисы, в мародерстве они обвиняют российских военных. Об этом рассказало «Агентство», также одно видео публикует украинское издание New Voice.

На записях видны разграбленные дома, помещение заправки, магазин автозапчастей. Автор одного из роликов прошел по этажам многоквартирного дома и показал вскрытые двери.

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Несмотря на обстрелы, некоторым жителям приходится возвращаться домой, чтобы спасать свое имущество, рассказал изданию местный житель, у которого исчезли инструменты и бытовая техника.

Двое жителей Кореневского района рассказали «Агентству», что их земляки продолжают страдать от мародерства, в котором подозревают российских военных. Они пожаловались, что военные продолжают их грабить даже после их коллективного обращения к Владимиру Путину месяц назад.

«В ПГТ Коренево не было военных ВСУ ни дня, но все магазины, автозаправки, аптеки, уцелевшие жилые дома вскрыты и разграблены», — возмущались жители Курской области в обращении к Путину. Под документом стоит несколько десятков подписей.

«Почему сюда сразу не перебросили Росгвардию?» — писал 29 октября провоенный блогер Роман Алехин из-за сообщений о мародерстве. «Я не следователь, но ко мне обращались мои земляки по этим поводам», — признался Z-блогер.

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20 октября командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью провоенному блогеру рассказал о своей беседе с главой полиции Курской области. По словам Алаудинова, он спросил у начальника полиции: «Какие у вас проблемы с “Ахматом”?». В ответ силовик объяснил, что в Курской области военные совершили 187 преступлений, включая убийства и изнасилования, но среди них нет бойцов «Ахмата».

Первые сообщения о мародерстве со стороны российских военных в Курской области появились в августе, после украинского вторжения в регион. 17 августа появилось видео, как военные грабят салон «Мегафона» в поселке Глушково, в одном из грабителей «Агентство» опознало бойца чеченского батальона «Ахмат». 23 августа военные дважды разорили склад Wildberries в селе Званое Глушковского района.