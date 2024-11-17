Врач ввел смертельную дозу анестетика страдающей от бессонницы девушке

Анестезиолог в Китае ввел своей девушке, страдающей от бессонницы, смертельную дозу пропофола — препарата, который применяют для проведения общей анестезии. Мужчину приговорили всего к двум с половиной годам тюрьмы за «убийство по неосторожности», пишет South China morning Post (SCMP).

Китайский медик Цюй работал анестезиологом в одной из больниц в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Со своей девушкой Чэнь мужчина познакомился летом 2022 года.

После того, как пара начала встречаться, Чэнь стала часто просить своего парня вводить ей пропофол из-за проблем с бессонницей. Это продолжалось с сентября 2023 по март 2024 года.

Майора полиции убил ее собственный муж Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали Криминал 4 минуты чтения

В ночь на 6 марта Цюй за шесть часов ввел в лодыжку Чэнь около 1300 мг пропофола — таким образом девушка получила более 20 доз препарата. Сообщается, что перед уходом на работу, анестезиолог оставил своей девушке дополнительные 100 мг препарата, чтобы Чэнь могла в случае чего ввести его самостоятельно.

Вернувшись к девушке, мужчина обнаружил ее безжизненное тело. Медицинская экспертиза подтвердила, что причиной ее смерти стало острое отравление пропофолом.

Неназванная сотрудница ведущего международного производителя пропофола в Шанхае сообщила SCMP, что пропофол не предназначен для лечения бессонницы, а дозировки, использованные в этом случае, значительно превышают допустимые нормы.

Я получила инвалидность после родов Врач разрезала мою промежность и сказала «ой». Теперь я живу с мешком для кала Общество 6 минут чтения

«Инъекционная доза в 1300 мг значительно превышает стандартные протоколы лечения. Смертельные случаи от избыточного использования анестетиков, как в данном случае, не редкость», — заявила она.

SCMP пишет, что Цюй заявил об инциденте в полицию и признался в содеянном. Позже он выплатил компенсацию родственникам погибшей девушки в размере 400 тысяч юаней (55 тысяч долларов США).

В ноябре суд смягчил приговор убийце до двух с половиной лет тюрьмы, учитывая факты его признания вины и выплаты компенсации семье погибшей.