Полицейский заплатил за изнасилование девочки ее мачехе



В США 55-летний полицейский Ларри Клэй-младший заплатил $100 за изнасилование несовершеннолетней девочки ее мачехе. Суд по этому делу откладывают уже в 12-й раз, а сам обвиняемый не признает вину, говорится в расследовании Washington Post.

Клэй работал помощником шерифа в небольшом бедном городе Голи-Бридж с населением 550 человек в штате Западная Вирджиния. Он часто дежурил в одиночку, разъезжая по местным улицам с позолоченным значком на груди. Клэй пользовался уважением, в городе его знали все.

В том же городе проживала 17-летняя Си Эйч (инициалы имени и фамилии). Девочке было 13 лет, когда ее мать умерла от рака легких. С подростком остался жить ее отчим, который вскоре женился и забрал новую супругу к ребенку в дом.

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Осенью 2020 года Си Эйч обратилась в департамент шерифа и заявила, что мачеха продала продала ее за $100 местному шефу полиции Ларри Клэю. По словам пострадавшей девочки, Клэй насиловал ее в служебном автомобиле и полицейском офисе. Оба раза насильник был при исполнении, добавила она.

Девочка рассказала, что Клэй был любовником ее мачехи. Семье не хватало денег, чтобы заплатить за коммунальные услуги, и тогда шеф полиции предложил мачехе подростка сделку с изнасилованием. По словам Си Эйч, мачеха угрожала ей и насильно отвела к помощнику шерифа.

«Она [мачеха] сказала, что лишит меня крыши над головой и сделает так, чтобы меня больше никто никогда не любил и не заботился обо мне. Я уже потеряла свою маму, и поэтому так боялась потерять все воспоминания о ней, которые были в этом доме», — заявила в суде пострадавшая девочка.

Клэй сразу же попытался скрыть улики, как только узнал о заявлении девочки, которую он изнасиловал. За помощью полицейский обратился к другу-детективу. Тем временем в городе все обсуждали происходящее и с недоверием отнеслись к жалобе подростка. Сверстники пострадавшей девочки издевались над ней и придумывали оскорбительные клички.

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Обвинения насильнику предъявили лишь в апреле 2023 года. К этому времени Си Эйч уже окончила школу и покинула город. Позже она родила ребенка.

С того момента прошло более четырех лет, а насильнику до сих пор не вынесли приговор. После родов Си Эйч узнала, что суд перенес рассмотрение дела в 12-й раз по просьбе адвоката обвиняемого. Насильник и сторона защиты в суде не признают вину.

В США очень сложно добиться наказания для насильника, особенно если он является сотрудников правоохранительных органов, пишет Washington Post. По его данным, с 2005 по 2022 год 1800 сотрудников полиции обвинялись в сексуализированном насилии над детьми. Большая часть осужденных избегала длительных сроков заключения за сделки о признании вины. Другие дела разваливались из-за страха пострадавших детей продолжать судебные разбирательства.