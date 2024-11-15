EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Россия и США готовятся к новому обмену заключенными

11:05 15.11.2024

Адвокат Михаил Мушаилов заявил, что в феврале 2025 года Россия и США вновь обменяются заключенными. В их числе его подзащитная — гражданка обеих стран, осужденная по статье о «госизмене», Ксения Карелина. 

Карелину задержали в феврале 2024 года, когда она прилетела в Россию. По версии следствия, она якобы собирала деньги для одной из украинских организаций и участвовала в митингах в поддержку Украины. Ее приговорили к 12 годам колонии.

«Насколько следует из той информации, которой я обладаю, действительно, Ксения Карелина находится в обменных списках и обмен должен произойти в феврале 2025 года», — заявил Мушаилов и добавил, что информация об обмене не является тайной. 

Россия и Запад провели «исторический шпионский обмен»
Россия и Запад провели «исторический шпионский обмен»
Путин получил убийцу, кибермошенников и агентов ГРУ в обмен на политзаключенных. Среди них мог бы быть Алексей Навальный. Вот кого обменяли
Общество17 минут чтения

По его словам, сама Карелина никак не отреагировала на новость о предстоящем обмене. Адвокат отметил, что человеку за решеткой очень сложно проявлять свои эмоции. «Она очень-очень устала, поэтому сложно эмоционально реагировать на что-то в ее ситуации, когда человек сидит в СИЗО по такому обвинению. Нет радости или печали», — добавил Мушаилов.

По словам адвоката, он не располагает информацией о том, кто, кроме его подзащитной, будет в обменном списке. Телеграм-канал Mash ранее писал без указания источника информации, что в списке МИД России указаны имена 70 человек, которых власти США обвинили в шпионаже и организации серых схем обхода санкций.

Mash утверждает, что представители Евросоюза хотят обменять обвиненных в «терактах и диверсиях на железнодорожных путях», большинство из которых несовершеннолетние. Для их обмена требуется согласие родителей на перевозку детей в страны ЕС и назначение опекунов для их пребывания за границей. 

14 ноября телеграм-канал общественно-политического журнала «Рабкор» опубликовал заявление социолога Бориса Кагарлицкого, которого приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об «оправдании терроризма». Кагарлицкий попросил не включать его в список на обмен. По его словам, лучше «сидеть в тюрьме», чем покидать родину.

Антитеза Стрелкову
Антитеза Стрелкову
Кто такой Борис Кагарлицкий, арестованный за «оправдание терроризма», и почему его дело недостаточно обсуждают
Общество3 минуты чтения

«С древних времен высылка из государства неугодных власти граждан была одной из форм политических репрессий и если мы боремся за свободу, то подобная, пусть и более мягкая, форма репрессий должна нами осуждаться. Политзаключенным необходимо полноценное освобождение. Всем. И на родине», — заявил он.


В августе 2024 года Россия, Беларусь, Германия и США провели крупнейший обмен заключенными. В рамках обмена, Россия получила киллера Вадима Карасикова, кибермошенников Романа Селезнева и Владислава Клюшина, а также агентов ГРУ Павла Рубцова и Михаила Микушина. Из российских тюрем были освобождены оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров, журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, художница Александра Скочиленко и другие. Среди них должен был быть Алексей Навальный.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я живу на 132 тысячи рублей в месяц и не могу выбраться из кредитов
Общество
Я живу на 132 тысячи рублей в месяц и не могу выбраться из кредитов
Мне приходится совмещать работу в двух школах и репетиторство, а денег все равно не хватает
6 минут чтения
«Мы остались с голой попой»
Политика
«Мы остались с голой попой»
Жители захваченной ВСУ Суджи впервые в жизни вышли на митинг. Они требуют выдать им жилье и простить долги
8 минут чтения
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
Общество
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
В 17 лет я узнала, что меня удочерили, но это не повод меня жалеть. Я рада, что биологические родители от меня отказались
10 минут чтения
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Общество
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Педагог Дима Зицер — о пранке над учителями российских школ
3 минуты чтения
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Мир
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Еда и традиционные привычки местных жителей не делают их долгожителями, отдаляя смерть. Это смог доказать лауреат Шнобелевской премии
10 минут чтения
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Общество
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.