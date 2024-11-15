СМИ: Россия и США готовятся к новому обмену заключенными

Адвокат Михаил Мушаилов заявил, что в феврале 2025 года Россия и США вновь обменяются заключенными. В их числе его подзащитная — гражданка обеих стран, осужденная по статье о «госизмене», Ксения Карелина.

Карелину задержали в феврале 2024 года, когда она прилетела в Россию. По версии следствия, она якобы собирала деньги для одной из украинских организаций и участвовала в митингах в поддержку Украины. Ее приговорили к 12 годам колонии.

«Насколько следует из той информации, которой я обладаю, действительно, Ксения Карелина находится в обменных списках и обмен должен произойти в феврале 2025 года», — заявил Мушаилов и добавил, что информация об обмене не является тайной.

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По его словам, сама Карелина никак не отреагировала на новость о предстоящем обмене. Адвокат отметил, что человеку за решеткой очень сложно проявлять свои эмоции. «Она очень-очень устала, поэтому сложно эмоционально реагировать на что-то в ее ситуации, когда человек сидит в СИЗО по такому обвинению. Нет радости или печали», — добавил Мушаилов.

По словам адвоката, он не располагает информацией о том, кто, кроме его подзащитной, будет в обменном списке. Телеграм-канал Mash ранее писал без указания источника информации, что в списке МИД России указаны имена 70 человек, которых власти США обвинили в шпионаже и организации серых схем обхода санкций.

Mash утверждает, что представители Евросоюза хотят обменять обвиненных в «терактах и диверсиях на железнодорожных путях», большинство из которых несовершеннолетние. Для их обмена требуется согласие родителей на перевозку детей в страны ЕС и назначение опекунов для их пребывания за границей.

14 ноября телеграм-канал общественно-политического журнала «Рабкор» опубликовал заявление социолога Бориса Кагарлицкого, которого приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об «оправдании терроризма». Кагарлицкий попросил не включать его в список на обмен. По его словам, лучше «сидеть в тюрьме», чем покидать родину.

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«С древних времен высылка из государства неугодных власти граждан была одной из форм политических репрессий и если мы боремся за свободу, то подобная, пусть и более мягкая, форма репрессий должна нами осуждаться. Политзаключенным необходимо полноценное освобождение. Всем. И на родине», — заявил он.



В августе 2024 года Россия, Беларусь, Германия и США провели крупнейший обмен заключенными. В рамках обмена, Россия получила киллера Вадима Карасикова, кибермошенников Романа Селезнева и Владислава Клюшина, а также агентов ГРУ Павла Рубцова и Михаила Микушина. Из российских тюрем были освобождены оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров, журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, художница Александра Скочиленко и другие. Среди них должен был быть Алексей Навальный.