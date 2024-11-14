Мужчина напал с ножом на пассажиров метро из-за замечания о курении

Мужчина, чье имя не уточняется, закурил в московском метро на станции «Савеловская» кольцевой линии. Проходившие мимо двое пассажиров сделал ему замечание, после чего мужчина достал кухонный нож и начали им размахивать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД.

В сети также появилась видеозапись инцидента. На ней видно, как два человека подошли к закурившему мужчине, а когда тот повернулся к ним спиной, пассажиры повалили его на пол и выбили нож из рук.

«Подоспевшие на место происшествия полицейские задержали агрессора и изъяли орудие совершения преступления, которое оказалось хозяйственно-бытовым ножом. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в угрозе убийством был доставлен в отдел внутренних дел», — говорится в пресс-релизе МВД. Свое поведение мужчина объяснил тем, что «был пьяным и ничего не соображал толком».

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В отделе на пассажира составили административный протокол, а также завели уголовное дело по статье об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее стало известно, что другой пассажир московского метро ударил кулаком в лицо мужчину за то, что тот отказался уступить ему место на эскалаторе. От удара мужчина упал, его доставили в больницу, где он умер через несколько дней. Полиция задержала нападавшего на месте, ему предъявлены обвинения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Еще один инцидент произошел в сентябре этого года. Тогда пассажир поезда ударил мужчину ножом после того, как тот попросил уступить место женщине. Нападавший вышел из вагона, однако вскоре его задержали по месту жительства и завели уголовное дело о хулиганстве.