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Общество

Мужчина напал с ножом на пассажиров метро из-за замечания о курении

12:50 14.11.2024

Мужчина, чье имя не уточняется, закурил в московском метро на станции «Савеловская» кольцевой линии. Проходившие мимо двое пассажиров сделал ему замечание, после чего мужчина достал кухонный нож и начали им размахивать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД.

В сети также появилась видеозапись инцидента. На ней видно, как два человека подошли к закурившему мужчине, а когда тот повернулся к ним спиной, пассажиры повалили его на пол и выбили нож из рук. 

«Подоспевшие на место происшествия полицейские задержали агрессора и изъяли орудие совершения преступления, которое оказалось хозяйственно-бытовым ножом. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в угрозе убийством был доставлен в отдел внутренних дел», — говорится в пресс-релизе МВД. Свое поведение мужчина объяснил тем, что «был пьяным и ничего не соображал толком».

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В отделе на пассажира составили административный протокол, а также завели уголовное дело по статье об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее стало известно, что другой пассажир московского метро ударил кулаком в лицо мужчину за то, что тот отказался уступить ему место на эскалаторе. От удара мужчина упал, его доставили в больницу, где он умер через несколько дней. Полиция задержала нападавшего на месте, ему предъявлены обвинения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Еще один инцидент произошел в сентябре этого года. Тогда пассажир поезда ударил мужчину ножом после того, как тот попросил уступить место женщине. Нападавший вышел из вагона, однако вскоре его задержали по месту жительства и завели уголовное дело о хулиганстве.

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