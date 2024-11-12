Мужчина убил пассажира за отказ уступить ему место на эскалаторе

В московском метрополитене во время ссоры мужчина ударил пассажира кулаком в лицо за отказ уступить ему место на эскалаторе. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер.

Инцидент произошел 1 ноября в переходе со станции метро «Марксистская» на станцию «Таганская». По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в тот день между двумя мужчинами произошла перепалка. Сообщается, что 29-летний мужчина торопился к выходу и несколько раз попросил 41-летнего пассажира уступить ему место на эскалаторе. Тот в свою очередь проигнорировал просьбу и якобы нагрубил.

Когда оба поднялись по эскалатору, 29-летний мужчина подошел и ударил 41-летнего пассажира кулаком в лицо. На записях с камер видеонаблюдения видно, что от удара мужчина упал.

На место происшествия вызвали медиков, пострадавшего госпитализировали. Спустя несколько дней он скончался.

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В июле 2024 года мужчина во время ссоры зарезал кухонным ножом своего коллегу в бытовом помещении на железнодорожной станции Новообразцовое в Самарской области. Пострадавший погиб, а его убийцу задержали.

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