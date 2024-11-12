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Криминал

Мужчина убил пассажира за отказ уступить ему место на эскалаторе

14:33 12.11.2024

В московском метрополитене во время ссоры мужчина ударил пассажира кулаком в лицо за отказ уступить ему место на эскалаторе. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер. 

Инцидент произошел 1 ноября в переходе со станции метро «Марксистская» на станцию «Таганская». По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в тот день между двумя мужчинами произошла перепалка. Сообщается, что 29-летний мужчина торопился к выходу и несколько раз попросил 41-летнего пассажира уступить ему место на эскалаторе. Тот в свою очередь проигнорировал просьбу и якобы нагрубил.

Когда оба поднялись по эскалатору, 29-летний мужчина подошел и ударил 41-летнего пассажира кулаком в лицо. На записях с камер видеонаблюдения видно, что от удара мужчина упал.

На место происшествия вызвали медиков, пострадавшего госпитализировали. Спустя несколько дней он скончался.

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По данным прокуратуры Москвы, нападавшего задержали на месте преступления. Сейчас дело расследует Следственный комитет. Нападавшему предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По решению суда обвиняемый будет находиться под стражей на время следствия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В июле 2024 года мужчина во время ссоры зарезал кухонным ножом своего коллегу в бытовом помещении на железнодорожной станции Новообразцовое в Самарской области. Пострадавший погиб, а его убийцу задержали.

В сентябре другой конфликт с вооруженным нападением произошел между мужчинами в московском метрополитене. Представитель МВД Ирина Волк рассказала, что пассажир вагона электропоезда, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская», достал нож и нанес другому резаную рану шеи. Когда поезд прибыл на станцию нападавший вышел из вагона и скрылся. Сообщалось, что пострадавшему была оказана медицинская помощь, а его обидчика задержали и возбудили уголовное дело по статье хулиганство.

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