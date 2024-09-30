Пассажир московского метро ударил другого ножом из-за просьбы уступить место женщине

В Москве полиция задержала мужчину, чье имя не называется, который ударил ножом пассажира метро, попросившего его уступить место женщине. Видео инцидента, задержания и короткий комментарий пострадавшего опубликовало МВД. Как сообщается, инцидент произошел на Калужско-Рижской линии столичного метро на перегоне между станциями «Китай-город» и Тургеневская.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в вагоне, оба участника инцидента уже стоят. Звука у видео нет, но по жестикуляции видно, что между мужчинами происходит перепалка. В какой-то момент один из них достает нож, вынимает его из ножен и бьет оппонента в шею, после чего спокойно убирает нож обратно. Несмотря на то, что вокруг много людей, никто из присутствующих, включая получившего ранения, практически никак не реагирует на произошедшее.
«По прибытии поезда на станцию правонарушитель вышел из вагона и скрылся. Потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении полиции.
Позже, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, нападавшего задержали по месту его жительства. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, максимальное наказание по которой — семь лет лишения свободы.