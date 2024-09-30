Пассажир московского метро ударил другого ножом из-за просьбы уступить место женщине

В Москве полиция задержала мужчину, чье имя не называется, который ударил ножом пассажира метро, попросившего его уступить место женщине. Видео инцидента, задержания и короткий комментарий пострадавшего опубликовало МВД. Как сообщается, инцидент произошел на Калужско-Рижской линии столичного метро на перегоне между станциями «Китай-город» и Тургеневская.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в вагоне, оба участника инцидента уже стоят. Звука у видео нет, но по жестикуляции видно, что между мужчинами происходит перепалка. В какой-то момент один из них достает нож, вынимает его из ножен и бьет оппонента в шею, после чего спокойно убирает нож обратно. Несмотря на то, что вокруг много людей, никто из присутствующих, включая получившего ранения, практически никак не реагирует на произошедшее.

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«По прибытии поезда на станцию правонарушитель вышел из вагона и скрылся. Потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении полиции.

Позже, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, нападавшего задержали по месту его жительства. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, максимальное наказание по которой — семь лет лишения свободы.

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