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Общество

СМИ: Россия готовится к учениям по изоляции Рунета

21:42 14.11.2024

В декабре Роскомнадзор может провести учения по изоляции Рунета. Журналист Дмитрий Колезев опубликовал скриншот письма от имени представителя руководства Банка России. В письме говорится, что во время учений «будет отрабатываться сценарий» по отключению доступа к «зарубежному сегменту» интернета.

Колезев сослался на свой источник, рассказавший, что Центробанк разослал это письмо коммерческим банкам. В тексте письма говорится, что учения затронут только отдельные регионы. Автор письма попросил получателей уведомить Роскомнадзор, если им нужно сохранить доступ к зарубежному интернету. Уведомление необходимо отправить до 15 ноября.

Письмо датировано 13 ноября. В конце оставлено место для подписи директора департамента информационной безопасности Вадима Уварова.

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Источник «Медузы» подтвердил получение письма от Центробанка с такой же информацией.

Через два часа посте поста Колезева «Интерфакс» опубликовал разъяснение Роскомнадзора. В ведомстве журналистам сказали, что запланированные на декабрь учения «не затрагивают доступа в глобальную сеть для российских пользователей».

В Роскомнадзоре заявили, что российский сегмент интернета может быть «преднамеренно отключен извне» и учения нужны, чтобы найти «информационные системы», которые не способны работать без зарубежной части интернета.

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Согласно закону, действующему с 2019 года, учения по изоляции Рунета должны проходить не реже раза в год, пишет «Медуза». Журналистам известно о трех подобных учениях — в 2019-м, 2021-м и 2023-м. В 2024 году россияне сообщали о нескольких крупных сбоях в работе интернета, которые тоже связывали с учениями. 

В начале года опрошенные «Холодом» эксперты в области защиты цифровых свобод говорили, что участившиеся сбои в работе мессенджеров и блокировка интернета выглядят как системное применение ограничений. С августа власти России целенаправленно замедляют ютуб. 

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