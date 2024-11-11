Актер квеста намеренно выстрелил посетительнице в шею

Актер квеста на востоке Москвы выстрелил из охолощенного оружия в шею посетительнице. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по столице.

По данным полиции, инцидент произошел 6 ноября. Сообщается, что пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Позже ее отпустили.

Телеграм-канал 112 пишет, что нападавшим был актер Влад Ивахненко, который работает в квест-руме на Измайлово всего один месяц. По словам владелицы развлекательного заведения Юлии Царской, сотрудникам запрещено использовать подобный реквизит, но Ивахненко «решил напугать посетителей по полной».

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Во время квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» аниматор достал оружие, «демонстративно покрутил им перед носом у гостей, а потом выстрелил почти в упор». Пострадавшей оказалась 19-летняя Полина, которая приехала из Химок. Отмечается, что шоу после этого остановили.

По данным телеграм-канала Mash, актер произвел выстрел в 30 сантиметрах от лица пострадавшей. В больнице врачи диагностировали у нее травму шеи, ожог и кровотечение. Сообщается, что девушке оказали первую помощь и отпустили домой.

В настоящее время полицейские проверяют владелицу квеструма и самого нападавшего. Телеграм-канал отмечает, что посетители московского квеструма ранее жаловались на его аниматоров. По словам пострадавших, во время квеста их «по-настоящему били и отбили им ноги».

В июле 2024 года посетительницы квест-рума в Махачкале сгорели заживо после того, как аниматор поджег перчатку и бросил ее к бензопилам с керосином. В августе три участника хоррор-квеста в Башкирии выпали со второго этажа. Сообщалось, что аниматор загнал пострадавших к окну электрошокером. Те облокотились на стекло, и рама выпала вместе с ними. Они получили серьезные травмы.