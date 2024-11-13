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Криминал

В Севастополе убит высокопоставленный военный

12:31 13.11.2024

В аннексированном Севастополе взорвался автомобиль, погиб военный. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. По информации близкого к силовикам телеграм-канала Baza, погибшим оказался капитан Черноморского флота. Официально эти данные не подтверждены.

По данным Развожаева, взрыв произошел на улице Тараса Шевченко около 10 утра. «Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — написал он в своем телеграм-канале. 

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По данным Baza, во время взрыва в машине находился 47-летний капитан 1-го ранга Черноморского флота Валерий Т. Mash без ссылки на источник добавляет, что за офицером следили около семи дней. По информации телеграм-канала, взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. 

«В действие приведено дистанционно — сегодня около 10 утра, когда военнослужащий двигался в потоке на улице Тараса Шевченко. Оперслужбы прибыли на место в течение пяти минут, но спасти водителя не смогли», — утверждает близкий к силовикам канал. 

Также телеграм-каналы пишут, что взрывом военному оторвало обе ноги и он скончался от сочетанных травм и обильной кровопотери. 

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