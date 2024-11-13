В Госдуме захотели признать цыганские диаспоры преступными группировками

Диаспоры цыган, такие как община в городе Коркино Челябинской области, где в октябре произошли антицыганские погромы, «пора признавать организованными преступными группами». Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов и призвал судить членов диаспор «по всей строгости закона».

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Председатель партии рассказал у себя в Х, как челябинские силовики провели рейды среди цыган, «изъяли у всех оружие и вручили повестки в военкомат». «Что мешало сделать это раньше?» — поинтересовался депутат.

«Такие диаспоры пора признавать ОПГ. И судить по всей строгости закона. У них рука руку моет. Все заодно!» — заявил Миронов.

Рейды силовиков в Коркино начались после 24 октября, когда местные жители устроили беспорядки, требуя наказать жителей местного цыганского квартала после убийства женщины-таксистки. За два дня были сожжены два дома, где жили цыганские семьи, разбиты и сожжены несколько автомобилей, у некоторых домов толпа выбили окна.

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Полицейские рассказали, что по итогам рейдов они составили около 450 протоколов о нарушениях общественного порядка и раздали более 70 повесток в военкомат.

Через день после погромов глава фракции «Справедливая Россия» обвинил челябинские власти в бездействии и в том, что именно они «довели людей до белого каления». «Попустительство чиновников и силовиков привело к разгулу этнического криминала», — написал Миронов в Х. И призвал «отправить всех виновных на нары».

Убийство таксистки привело к этническим погромам и отставкам Небольшой российский город после митингов и поджогов заполнили силовики. Жители во всех бедах обвиняют цыган. Репортаж с места Общество 21 минута чтения

По итогам беспорядков в Челябинской области руководство МВД уволило начальника райотдела полиции города Коркино Владимира Дякина. Также со своей должности ушла глава Коркинского района Наталья Лощинина. После отставки чиновница написала, что «цыганская проблема» в Коркино существовала очень давно.