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Общество

После этнических погромов в Коркино полиция раздала мужчинам десятки повесток в военкомат 

21:25 05.11.2024

В городе Коркино Челябинской области, где 24 октября после убийства таксистки начались беспорядки и погромы «цыганского квартала», полиция провела серию рейдов. Региональное управление МВД сообщило, что силовики вручили более 70 повесток «о явке для постановки на воинский учет».

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Полицейские рассказали, что составили в Коркино около 450 протоколов о нарушениях общественного порядка. Сотрудники ГИБДД досматривали автомобили на предмет «перевозки запрещенных веществ и предметов», наказывая в том числе за затемненные стекла. Участковые обходили дома, предупреждая местных жителей «о недопустимости совершения противоправных деяний» и об уголовной или административной ответственности в случае неповиновения.

В коркинском городском отделении МВД уточняли, что проверяют «соблюдение норм законодательства представителями этнической диаспоры», а также «следование ими общепринятым нормам поведения и морали, устоявшихся в обществе».

В рейдах и патрулях на улицах Коркинского района участвуют около 400 полицейских и росгвардейцев, задача которых «не допускать имущественные преступления» и «предотвращать иные антиобщественные действия», сообщало МВД.

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С требованием к правоохранительным органам начать рейды обращался челябинский губернатор Алексей Текслер. Он велел областному правительству заняться «социализацией цыган».

На следующий день после выступления губернатора жители города Троицка рассказали изданию 74.РУ, что видели, как силовики массово задерживали цыган-мужчин и «толпой грузили в автозак».

Президент совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила «Осторожно, новости», что считает рейды в Челябинской области «карательными». Она обратила внимание, что в медиа перед погромами появились «националистические посты против цыган». 

23 октября в Коркино была убита 40-летняя женщина, которая работала таксистом. В убийстве заподозрили жителей местного «цыганского квартала». На следующий вечер там начали собираться местные жители. Мужчины кидали в окна домов камни, разбивали и жгли автомобили. Двое нападавших пострадали от пуль — жители одного дома пытались отстреливаться. На следующую ночь в квартале неизвестные сожгли два дома. Следственный комитет сообщал о задержании подозреваемых в убийстве женщины и мужчины, который стрелял в погромщиков. 

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