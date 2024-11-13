Страйкбольная граната взорвалась в руках у школьника на уроке безопасности и защиты Родины

В селе Дзержинское Томской области в руках у 11-классника взорвалась граната для страйкбола. Снаряд на урок принес учитель. Об этом сообщила томская прокуратура.

По информации прокуратуры, 11 ноября педагог принес на урок ОБЖ страйкбольную гранату. Учитель школы №65 купил снаряд в интернет-магазине, чтобы рассказать 11-классникам об устройстве ручной гранаты, уточняет телеграм-канал «Сапа».

Скриншот: видео в телеграм-канале «Томская полиция»

Один ученик выдернул из гранаты чеку, и она взорвалась, пишет «Сапа». Прокуратура и МВД сообщают, что пострадавших нет. «Сапа» утверждает, что подросток получил ссадину на лице и отказался от госпитализации.

Следственный комитет Томской области сообщил, что начал доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК).

Уроки ОБЖ с 1 сентября 2024 года в российских школах заменили на основы безопасности и защиты Родины. В программу нового предмета добавили секцию «Военная подготовка. Основы военных знаний», в рамках которой школьников учат ходить строем и обращаться с оружием.

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16 октября в селе Ёгва Пермского края на уроке основ безопасности и защиты Родины девятикласснику выстрелили в висок из пневматической винтовки. Школьника положили в отделение нейрохирургии, пулю достать не удалось. Врачи прогнозируют, что подростку придется до конца жизни испытывать проблемы с координацией движений.

Урок в Ёгве проводила учительница физкультуры, которая поначалу отказывалась от предложения взяться за новый предмет, но передумала под давлением директора. Следственный комитет завел уголовное дело о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью.