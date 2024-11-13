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Общество

Для начала новой жизни россиянам нужно полмиллиона рублей и психолог

17:07 13.11.2024

Россияне назвали условия, при которых она готовы начать жизнь с нуля. Ими оказались новое жилье, около полумиллиона рублей и работа с психологом. Это следует из опроса сервиса по поиску специалистов «Профи.ру», с которым ознакомилась «Афиша Daily».

В опросе приняли участие пять тысяч россиян от 18 до 65 лет. Результаты исследования показали, что 78% жителей России когда-то задумывались или хотят в настоящий момент начать новую жизнь. Для этого им требуется в среднем около 500 тысяч рублей. В то же время аналитики отметили, что 42% респондентов назвали сумму более 700 тысяч. Только 5% опрошенных заявили, что им будет достаточно менее 100 тысяч.

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Также четверть опрошенных назвала обязательным условием смену имиджа. 21% участников опроса заявили, что им необходимы услуги психолога, а 17% утверждают, что для начала новой жизни им нужен переезд в другое место. При этом «Афиша Daily» не уточняет, идет ли речь о переезде внутри России или за ее пределы. Еще 14% респондентов рассказали, что хотели бы записаться к фитнес-тренеру или нутрициологу.

Почти треть опрошенных отметили, что они готовы потратить на услуги конкретных специалистов более 100 тысяч рублей. Этими специалистами оказались парикмахеры и стилисты, тренеры по личностной эффективности, психологи, специалисты в области фитнеса, косметологи и карьерные консультанты.

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Ранее стало известно, что для счастья россиянам нужно около 250 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли специалисты из сервиса по поиску работы SuperJob. Исследователи отметили, что с марта этого года сумма выросла на 16% — весной россиянам для счастья требовалось 215 тысяч.

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