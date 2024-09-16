Россияне назвали необходимую им для счастья сумму

Чтобы ощущать себя счастливым, среднестатистическому россиянину необходим доход в размере 250 тысяч рублей в месяц. Об этом, как пишет РБК, говорят результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Там отметили, что за полгода необходимая для счастья сумма выросла на 16%. Еще в марте для счастья среднестатистическому россиянину было нужно 215 тысяч рублей в месяц.

В ходе нового опроса исследователи в период с 12 августа по 13 сентября опросили 20,5 тысячи респондентов старше 18 лет из более чем 500 российских населенных пунктов. В результате выяснилось, что больше всего денег для счастья требуется жителям Москвы. Там опрошенные сошлись на сумме в 276 тысяч рублей месяц. На втором месте оказались жители Владивостока, которым для счастья необходимы 270 тысяч рублей в месяц. Чтобы быть счастливым в Ростове-на-Дону, людям оказалось достаточно ежемесячного заработка в 257 тысяч рублей.

Далее в списке следуют Тюмень (253 тысячи рублей в месяц) и Красноярск (250 тысяч рублей в месяц). Второй по величине город России — Санкт-Петербург — по результатам опроса занял лишь 11-е место, которое он поделил с Казанью. Жители обоих городов заявили, что для счастья им хватит зарплаты в 240 тысяч рублей.

В публикации SuperJob отмечается, что мужчинам для счастья требуется заметно больше денег, чем женщинам. Так, запросы мужчин оказались в среднем на 15% больше, чем у женщин, — 270 тысяч рублей против 230 тысяч соответственно.

При этом молодым россиянам для счастья нужно меньше денег, чем гражданам в зрелом возрасте. Так, россиянам младше 24 лет в среднем для счастья необходимо зарабатывать лишь 185 тысяч рублей в месяц, а жителям России старше 45 лет для счастливой жизни нужно не менее 260 тысяч рублей ежемесячного заработка.

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