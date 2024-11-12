Зюганов заявил о неустойчивости российской политической системы

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал современную политическую систему России неустойчивой. На пленарном заседании Госдумы во вторник, 12 ноября, депутат заявил, что система может «посыпаться». На выступление политика обратило внимание «Агентство». Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.
Выйдя на трибуну, Зюганов заявил, что хочет высказаться о политической системе. «Я должен сказать, она у нас неустойчива», — объявил политик. Он упомянул председателя Госдумы Вячеслава Володина и сказал, что «те, кто занимается политической системой, рискуют».
Зюганов предложил сложить рейтинг «Единой России» и остальных партий. По его словам, вышло 60%, еще 40% россиян «неудовлетворены», а половина «на выборы не ходит».
«Не дай бог случится одно, второе, третье — и посыплется», — заявил глава компартии. Он напомнил, как граждане СССР и России быстро меняли отношение к советским и российским политикам.
Рейтинг первого президента СССР Михаила Горбачева в конце 1980-х составлял 95%, а потом он «на родине и полпроцента не собрал», сказал лидер КПРФ. За первого президента России Бориса Ельцина «все орали ходили, а сейчас никто не признает, что голосовал».
Все, кто поддерживает «новый курс российского президента» Владимира Путина, должны «проявить волю» и «выправить систему», сделал вывод Зюганов.
Путин получил на выборах в марте рекордный процент голосов, 87,3%, при рекордной явке в 77,5%, говорят данные Центризбиркома.
В конце октября 45% опрошенных специалистами «Левада-центра» россиян «определенно» поддержали действия российской армии в Украине. Еще 31% «скорее поддержали, чем нет». Только 15% признались, что не готовы поддерживать войну.
Зюганову 80 лет, он четырежды участвовал в выборах президента России.