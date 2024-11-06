Менее половины россиян готовы одобрить решение близкого пойти на войну

42% россиян не готовы поддержать решение близкого человека подписать контракт с Минобороны и поехать на войну в Украину. Таковы результаты нового опроса, проведенного «Левада-Центром». Представитель социологической службы сказал «Агентству», что результаты исследования можно считать картиной реальной поддержки войны среди россиян.

Социологи задавали вопрос: «Если бы член вашей семьи или ваш близкий подписал контракт на участие в спецоперации, вы бы скорее одобрили или не одобрили такое решение?» Только 40% участвовавших в опросе поддержали бы готового отправиться на войну родственника или близкого знакомого. 17% затруднились с ответом, а 1% отказался участвовать в опросе.

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Вопрос задавался респондентам впервые, рассказал директор «Левада-Центра» Денис Волков. Он объяснил, что воспринимает ответы как способ «посмотреть на тех, кто поддерживает, а кто не поддерживает» войну.

Одобряющие отправку родственника или знакомого в зону боевых действий — «это люди, которые готовы чем-то жертвовать, а не просто поддерживают на словах», — сказал Волков.

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54% признались, что не одобрят решение подписать контракт с Минобороны, объяснив ответ опасениями за жизнь близкого человека. 31% признался в антивоенной позиции, 5% заявили, что воевать должны профессионалы, а 4% — что «такой ценой деньги не нужны».

Одобряющих участие близкого человека в войне мужчин (48%) оказалось больше, чем одобряющих решение женщин (34%). Из возрастных групп только у одной процент поддержки оказался выше половины — 51% людей старшей 55 лет.

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Среди других вопросов, которые задавали по ходу этого же исследования сотрудники «Левада-Центра», был вопрос о личной поддержке «действий российских вооруженных сил». 45% сказали, что поддерживают «определенно», а 31% — что «скорее поддерживают, чем нет». Только 15% признались, что не готовы поддержать войну.

Опрос проводился с 24 по 30 октября среди 1617 совершеннолетних жителей 137 населенных пунктов в 50 регионах страны.

Летом более трети россиян, 34%, заявили «Левада-Центру», что одобряют ядерный удар по Украине. Почти столько же тогда выступало за продолжение военных действий — 37% опрошенных. За прекращение огня и начало мирных переговоров высказывались 58% респондентов. Согласно результатам октябрьского опроса, доли почти не изменились (36% и 55% соответственно).