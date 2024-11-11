Уехавшим россиянам захотели закрыть доступ к доходам в России

Россиянам, которые уехали из страны и «оскорбительно высказываются» о политике властей, собираются запретить выводить за границу выплаты за творческую деятельность, использование интеллектуальных прав, аренду и продажу имущества. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Сейчас в Госдуме готовится законопроект о специальных рублевых счетах, на которые обязаны будут поступать вышеперечисленные выплаты, сказал Володин. Оппозиционно настроенным россиянам можно будет получить средства только вернувшись в Россию, добавил спикер нижней палаты парламента.

«Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», — объяснил высокопоставленный депутат. Изначально норма о спецсчете должна была касаться людей, признанных Минюстом «иностранными агентами». Но Госдума «изучает возможность распространить норму на тех, кто уехал из России и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО», уточнил Володин.

Поляризация вредит всем Я отказался занимать радикальную позицию и столкнулся с травлей и угрозами, но все еще верю, что без уважения к оппонентам мы ничего не добьемся Политика 5 минут чтения

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что в готовящемся законопроекте появится норма об обязательном поступлении на рублевый спецсчет денег, полученных «за счет движимого и недвижимого имущества».

«Иноагенты» и «поливающие свою родину помоями» россияне должны быть «отключены» от монетизации контента на стриминговых сервисах, сказал Хинштейн. Доходы от творческой деятельности будут поступать на спецсчет, а сам контент останется доступным на сервисах, если его «содержание не нарушает законодательство».

Я купила квартиру в Европе с российским паспортом Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС Общество 7 минут чтения

Володин 7 ноября анонсировал закон, в котором будет прописан порядок выплаты «иноагентам» средств за использования результатов интеллектуальной деятельности. Спикер Госдумы говорил, что речь пойдет о доходах от произведений науки, литературы и искусства, выплат за воспроизведение и исполнение музыкальных произведений, гонораров за выступления в радио и телеэфирах, дохода от изобретений и товарных знаков.