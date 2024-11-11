Уехавшим россиянам захотели закрыть доступ к доходам в России

Россиянам, которые уехали из страны и «оскорбительно высказываются» о политике властей, собираются запретить выводить за границу выплаты за творческую деятельность, использование интеллектуальных прав, аренду и продажу имущества. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Сейчас в Госдуме готовится законопроект о специальных рублевых счетах, на которые обязаны будут поступать вышеперечисленные выплаты, сказал Володин. Оппозиционно настроенным россиянам можно будет получить средства только вернувшись в Россию, добавил спикер нижней палаты парламента.
«Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», — объяснил высокопоставленный депутат. Изначально норма о спецсчете должна была касаться людей, признанных Минюстом «иностранными агентами». Но Госдума «изучает возможность распространить норму на тех, кто уехал из России и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО», уточнил Володин.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что в готовящемся законопроекте появится норма об обязательном поступлении на рублевый спецсчет денег, полученных «за счет движимого и недвижимого имущества».
«Иноагенты» и «поливающие свою родину помоями» россияне должны быть «отключены» от монетизации контента на стриминговых сервисах, сказал Хинштейн. Доходы от творческой деятельности будут поступать на спецсчет, а сам контент останется доступным на сервисах, если его «содержание не нарушает законодательство».
Володин 7 ноября анонсировал закон, в котором будет прописан порядок выплаты «иноагентам» средств за использования результатов интеллектуальной деятельности. Спикер Госдумы говорил, что речь пойдет о доходах от произведений науки, литературы и искусства, выплат за воспроизведение и исполнение музыкальных произведений, гонораров за выступления в радио и телеэфирах, дохода от изобретений и товарных знаков.