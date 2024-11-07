Уехавших россиян и «иноагентов» лишат доходов от имущества и интеллектуальных прав 

Госдума в ближайшие дни рассмотрит законопроект о лишении доходов «иноагентов» и покинувших страну оппозиционно настроенных россиян. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Ранее мы с вами говорили о необходимости введения законодательного запрета на выплаты иноагентам по авторским и смежным правам. Вы поддержали — 93% участников опроса проголосовали “за”.», — написал он, имея в виду опрос, проведенный ранее в этом же телеграм-канале.

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По словам Володина, в законопроекте будет прописан новый порядок выплаты «иноагентам» средств за использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Он уточнил, что речь, в частности, идет о доходах от произведений науки, литературы и искусства, выплат за воспроизведение и исполнение музыкальных произведений, гонораров за выступления в радио и телеэфирах, а также доходов от изобретений и товарных знаков.

«Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено», — написал Володин, не уточнив, что, по задумке авторов законопроекта, будет происходить с поступившими на такой счет деньгами.

«Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны», — добавил он .

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Володин также сообщил о разработке мер по лишению доходов тех, кто «не отнесен к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России». По его словам, речь идет о подготовке законодательных норм, которые запретят таким гражданам «обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его».