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Общество

Российским эмигрантам пообещали сложности с доходами от сдачи жилья в аренду

17:01 11.11.2024

Переехавшим жить в другие страны россиянам, которые «поливают помоями Россию», станет сложнее получить средства от сдачи недвижимости в аренду. В Госдуме «прорабатываются соответствующие меры», сообщил у себя в телеграм-канале председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Депутат рассказал, что в Госдуме готовят «меры», которые позволят прекратить «обогащение за счет движимого и недвижимого имущества», находящегося на территории России. «Иными словами — жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою родину помоями будет проблематично», — добавил Хинштейн.

Глава комитета по информполитике сказал, что в Госдуме собираются разработать законопроект о зачислении на специальный рублевый счет всех доходов от творческой деятельности людей, признанных «иностранными агентами». «Этот закон решит проблему, которую я не раз поднимал: отключение монетизации иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах», — сказал высокопоставленный парламентарий.

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Само по себе творчество «иноагентов» запрещать в России «никто не планирует», их песни останутся на стриминговых сервисах, «если содержание треков не нарушает законодательство», сказал Хинштейн. Однако роялти за прослушивание треков пользователями сервисов «исполнитель получать не должен», — добавил депутат.

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Несколько дней назад председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Федеральное Собрание собирается рассмотреть законопроект о лишении доходов «иноагентов» и покинувших страну оппозиционно настроенных россиян.

Доходы от творческой деятельности таких людей будут зачисляться на отдельный рублевый счет, «открытие которого станет обязательным для иноагента», заявил спикер Госдумы. «Получать денежные средства иным способом будет запрещено», — сказал Володин, не уточнив, что дальше произойдет с поступившими на специальный счет деньгами.

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