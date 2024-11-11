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Политика

СМИ: Трамп созвонился с Путиным

09:37 11.11.2024

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и попросил его не обострять ситуацию в Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Как пишет издание, это первый разговор Трампа и Путина после выборов в США. Трамп звонил из Флориды и напомнил Путину о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе. Кроме того, Трамп заявил, что он заинтересован в дальнейшем диалоге ради «скорейшего урегулирования военного конфликта в Украине».

По данным источников The Washington Post, Трамп дал понять, что он поддержал бы сделку, в рамках которой Россия сохранит за собой часть оккупированной украинской территории, и вкратце затронул вопрос о землях.

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Издание утверждает, что украинские чиновники были в курсе звонка и не возражали против него. «Украинские власти давно поняли, что Трамп будет обсуждать с Путиным дипломатическое решение войны», — пишет The Washington Post.

В то же время, как сообщает Reuters, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Киев не не знали о предстоящем звонке Трампа Путину. 

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка», — заявил представитель МИД Георгий Тихий. 

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Ранее стало известно о телефонном звонке между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда СМИ писали, что в этом разговоре также участвовал бизнесмен Илон Маск, а сам звонок «не оставил у Зеленского чувства отчаяния». Зеленский назвал разговор «отличным» и заявил, что он договорился с Трампом «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».

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