Молодая пара законсервировала тела своих детей в банках со спиртом

Суд в Гонконге приговорил молодую пару к девяти месяцам тюрьмы за «неуважительное обращение» с телами двух их умерших детей, которых они законсервировали в банках со спиртом. Об этом пишет South China Morning Post.

О преступлениях мужчины и женщины, совершенных в 2022 и 2023 годах, стало известно в марте 2024 года. 24-летний кладовщик Лам Цзы-хон и его девушка, 22-летняя специалистка по связям с общественностью Чау Ин-ва были арестованы после того, как уборщица нашла в квартире, в которой они жили, две стеклянные банки с неизвестной жидкостью и останками младенцев. Дальнейшие ДНК-тесты подтвердили, что Чау и Лам являются их родителями.

Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА» Он изобрел около 200 видов наркотиков, устраивал дегустации и проверял их на себе и своей жене Общество 11 минут чтения

Ранее Чау заявила полицейским, что дети родились преждевременно. После рождения, по ее словам, младенцы не подавали никаких признаков жизни. Женщина добавила, что не обращалась за медицинской помощью во время беременности из-за финансовых трудностей.

Чау пояснила, что идея законсервировать тела младенцев в банке со спиртом принадлежит ее партнеру, который решил «сохранить их». По ее словам, Лам также предупредил женщину о возможных проблемах, если она вдруг решится обратиться в полицию.

На слушании в суде 11 ноября судья Дэвид Чён Чи-вай заявил, что в печени младенцев был обнаружен кокаин, и отметил, что обвиняемые ранее были замечены в употреблении наркотиков. Доказательств тому, что мать могла принять таблетки для прерывания беременности, не было найдено, сказал он.

«Вы оба совершили эти правонарушения. Вы обоюдно искали способы забальзамировать тела двух умерших детей в контейнерах. Суд считает, что это неуважительный способ обращения с умершими», — сказал он обвиняемым.

Сообщается, что оба признали свою вину. Каждого из них приговорили к девяти месяцам тюремного заключения.