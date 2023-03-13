Украинских разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2 взломали российские хакеры. Теперь они угрожают выложить скачанные материалы и требуют вернуть в игру русский язык

Российские хакеры взломали репозиторий украинской компании GSC Game World, которая разрабатывает игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Взломщики потребовали вернуть в игру русский язык и «извиниться перед игроками из России и Беларуси». В противном случае они угрожают опубликовать материалы из игры до ее официального релиза. Об этом сообщается в официальном твиттере компании.

Ответственность за взлом взяли на себя участники сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"». Всего они озвучили три требования к разработчикам: извиниться перед игроками из России и Беларуси, «разбанить» профиль автора поста в официальном канале компании в Discord и вернуть в игру российскую локализацию.

В компании на это заявили, что не боятся шантажа и угроз.

«Мы украинская компания, и, как большинство украинцев, мы переживали много гораздо более ужасающих вещей — разрушенные дома, разрушенные жизни и смерти наших близких. Попытки использовать шантаж и запугивание абсолютно бесполезны», — говорится в заявлении разработчиков.

Как следует из поста, опубликованного взломщиками, они получили доступ к полноценному сюжету еще не вышедшей игры, глобальным картам, концепт-артам и другим материалам. В качестве доказательства своих слов они опубликовали несколько картинок с природой, интерьерами и одеждой персонажей. В «Вестнике "Того Самого Сталкера"» пообещали не выкладывать остальные данные, если компания-разработчик выполнит условия до 15 марта.

«Тот факт, что мы не выложили весь материал в общий доступ, говорит о нашем дружественном к вам отношении, после всех ваших недружелюбных акций. Просим проявить адекватность и исправить ситуацию», — добавили в сообществе, взявшем на себя ответственность за взлом.

Вскоре после начала войны в Украине разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. 2 заблокировал возможность предзаказа для игроков из России и Беларуси. В свою очередь, Роскомнадзор заблокировал сайты компании и разрабатываемой ей игры.

Источники: GSC Game World, «Вестник "Того Самого Сталкера"»

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