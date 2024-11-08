Изнасиловавшему девушку студенту отомстили и изнасиловали в ответ

Студента из Омска, которого изнасиловали однокурсники, подозревают в сексуализированном насилии над сестрой одного из нападавших. Об этом сообщил изданию «Город55» источник в региональном Следственном комитете.
8 марта в общежитии Омского государственного технического университета два студента изнасиловали и ограбили однокурсника, сообщал источник РИА «Новости» в силовых структурах. Собеседник агентства рассказал, что нападавшие пользовались бутылкой и фаллоимитатором и что они забрали у однокурсника деньги, наручные часы и три книги по военной подготовке. В вузе эту информацию не подтвердили.
По версии следствия, до этого студент политеха изнасиловал знакомую, о чем девушка рассказала брату, который учился с ним на одном курсе, сообщил источник в СК «Городу55». Брат сказал об изнасиловании бывшему партнеру своей сестры, и они оба решили отомстить студенту: изнасиловать его и ограбить.
Старшая помощница главы СК по Омской области Лариса Болдинова сообщила, что возбуждено два уголовных дела об изнасиловании: «И на тех ребят, и на этого парня. Основания для возбуждения второго уголовного дела об изнасиловании были. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел».
Пострадавший студент отрицает обвинения в изнасиловании, об этом он рассказал «Городу55». Он утверждает, что его однокурсников перевели из СИЗО под домашний арест, и объясняет это связями их адвокатов в органах власти. Студент опасается, что нападавшим удастся уйти от ответственности. В марте источник РИА «Новости» сообщал, что студентов поместили в СИЗО.