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Криминал

Изнасиловавшему девушку студенту отомстили и изнасиловали в ответ

19:51 08.11.2024

Студента из Омска, которого изнасиловали однокурсники, подозревают в сексуализированном насилии над сестрой одного из нападавших. Об этом сообщил изданию «Город55» источник в региональном Следственном комитете.

8 марта в общежитии Омского государственного технического университета два студента изнасиловали и ограбили однокурсника, сообщал источник РИА «Новости» в силовых структурах. Собеседник агентства рассказал, что нападавшие пользовались бутылкой и фаллоимитатором и что они забрали у однокурсника деньги, наручные часы и три книги по военной подготовке. В вузе эту информацию не подтвердили.

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По версии следствия, до этого студент политеха изнасиловал знакомую, о чем девушка рассказала брату, который учился с ним на одном курсе, сообщил источник в СК «Городу55». Брат сказал об изнасиловании бывшему партнеру своей сестры, и они оба решили отомстить студенту: изнасиловать его и ограбить.

Старшая помощница главы СК по Омской области Лариса Болдинова сообщила, что возбуждено два уголовных дела об изнасиловании: «И на тех ребят, и на этого парня. Основания для возбуждения второго уголовного дела об изнасиловании были. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел».

Пострадавший студент отрицает обвинения в изнасиловании, об этом он рассказал «Городу55». Он утверждает, что его однокурсников перевели из СИЗО под домашний арест, и объясняет это связями их адвокатов в органах власти. Студент опасается, что нападавшим удастся уйти от ответственности. В марте источник РИА «Новости» сообщал, что студентов поместили в СИЗО.

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