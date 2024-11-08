Российские пограничники вернули сбежавших из Финляндии собак

В октябре две собаки пересекли границу Финляндии с Россией, в обоих случаях российские пограничники вернули их обратно. Об этом сообщила пограничная служба Финляндии в ежемесячном отчете.

Мы спасли бельчонка, и он показал нам настоящий хаос Белку невозможно контролировать, она постоянно что-то ворует и прячет. Мы очень рады, хоть и прокачали терпение на максимум Общество 9 минут чтения

Издание 47news сообщало, что в конце октября в Печенгском районе российские пограничники нашли лайку. На собаке был GPS-трекер финского производства. Источник издания рассказал, что лайку отвели в теплое помещение и накормили, кличку ей дать не успели.

Пограничники из Печенгского района вернули собаку финским коллегам, сообщил собеседник 47news. Издание предполагает, что лайка принадлежит финским силовым структурам.

Пограничная служба Финляндии призвала охотников не выпускать своих собак вблизи границы с Россией.

Между Россией и Финляндией до сих пор действует договор 1960 года «О порядке урегулирования пограничных инцидентов». По договору между странами, пограничники должны расследовать и разрешать все случаи, когда границу пересекают олени, домашние животные и птицы, а потом передавать их другой стороне.

ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается Общество 6 минут чтения

Финляндия закрыла все погранпереходы на границе с Россией в апреле 2024 года. В июле финский парламент принял закон, ограничивающий прием беженцев, согласно которому беженцев из России будут пускать в страну лишь в исключительных случаях, а получивших отказ будут срзу депортировать в Россию.

В сентябре Финляндия запретила приобретать недвижимость гражданам стран, которые «могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии».

29 октября финский суд по иску украинской компании «Нафтогаз» арестовал больше 40 объектов недвижимости, принадлежащих России. Самый дорогой оценили в 10 миллионов евро.