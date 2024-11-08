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Общество

Российские пограничники вернули сбежавших из Финляндии собак

00:00 08.11.2024

В октябре две собаки пересекли границу Финляндии с Россией, в обоих случаях российские пограничники вернули их обратно. Об этом сообщила пограничная служба Финляндии в ежемесячном отчете.

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Издание 47news сообщало, что в конце октября в Печенгском районе российские пограничники нашли лайку. На собаке был GPS-трекер финского производства. Источник издания рассказал, что лайку отвели в теплое помещение и накормили, кличку ей дать не успели.

Пограничники из Печенгского района вернули собаку финским коллегам, сообщил собеседник 47news. Издание предполагает, что лайка принадлежит финским силовым структурам.

Пограничная служба Финляндии призвала охотников не выпускать своих собак вблизи границы с Россией.

Между Россией и Финляндией до сих пор действует договор 1960 года «О порядке урегулирования пограничных инцидентов». По договору между странами, пограничники должны расследовать и разрешать все случаи, когда границу пересекают олени, домашние животные и птицы, а потом передавать их другой стороне.

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В сентябре Финляндия запретила приобретать недвижимость гражданам стран, которые «могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии».

29 октября финский суд по иску украинской компании «Нафтогаз» арестовал больше 40 объектов недвижимости, принадлежащих России. Самый дорогой оценили в 10 миллионов евро.

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