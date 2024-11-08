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Общество

Названы самые популярные направления для путешествий в Новый год

11:35 08.11.2024

Больше половины россиян планируют провести новогодние каникулы, не выезжая за пределы страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис покупки авиабилетов «Авиасейлс».

Как пишет агентство, в России решили остаться 64% населения. При этом часть из них планирует совершить путешествие внутри страны. Так, 19% людей хотят приехать на праздники в Москву и провести в столице в среднем шесть дней. Следующим по популярности оказался Санкт-Петербург — туда намерены поехать 13% путешественников. Там они планируют провести около недели. Далее в рейтинге идут Сочи и Калининград.

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При этом 36% населения запланировали поездки за границу. РИА «Новости» пишет, что это на 10% больше, чем в прошлом году. Большинство из тех, кто решил уехать в Новый год за рубеж, проведут выходные в столице Узбекистана Ташкенте — туда направляются 8% туристов. Почти столько же человек собираются на таиландский остров Пхукет, 5% улетят в Ереван и Бангкок. Далее в рейтинге идет Минск, куда отправятся 4% путешественников.

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Ранее стало известно, что в России вырос спрос на шенгенские визы. В период с января по октябрь этого года россияне подали на 35% больше заявок, чем за такой же промежуток времени годом ранее. При этом увеличение числа заявок эксперты объяснили как тем, что россияне стали больше летать за границу, так и тем, что консульские учреждения европейских стран стали чаще выдавать краткосрочные визы под даты поездки. Из-за этого россиянам приходится запрашивать новую визу каждый раз, когда они собираются в путешествие в страны шенгенского соглашения.

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