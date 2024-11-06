Россияне стали оформлять больше шенгенских виз

Россияне подали на 35% больше заявок на получение шенгенских виз в период с января по октябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные туристической компании Continent Express.

Как пишет издание, рост интереса к шенгенским визам обусловлен как увеличением числа поездок в Европу, так и тем, что консульства стали чаще выдавать краткосрочные визы, из-за чего россиянам приходится получать новую визу под каждую поездку.

По словам представителя OneTwoTrip Елены Шелеховой, этой осенью россияне стали бронировать больше авиабилетов в европейские страны. Самыми популярными направлениями стали Франция, Италия, Испания и Германия.

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В то же время директор визово-миграционного департамента Continent Express Юлия Отвагина отмечает, что консульства Франции и Италии в большинстве случаев выдают визы на срок менее полугода, в то время как в 2023 году россияне могли получить визу на год или два. Случаи, когда консульства выдают пятилетние визы, эксперты назвали единичными.

В визовом центре Венгрии «Коммерсанту» рассказали, что выдача большего числа краткосрочных виз связана с «напряженной геополитической ситуацией». Кроме того, там сообщили об увеличении сроков рассмотрения заявок, из-за чего получить визы удается не всем желающим. В визовом центре Швеции, где осенью приостановили выдачу основных типов виз из-за нехватки сотрудников, сложившуюся ситуацию объяснили тем, что европейские страны не хотят «показаться слишком доброжелательными к гражданам России».

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Кроме того, в Continent Express отметили, что европейские страны ужесточили требования к заявителям. К примеру, консульства Франции отменили возможность подать заявку с помощью рукописной доверенности, а для итальянской, испанской и хорватской визы теперь просят предоставить сведения из Пенсионного фонда за последние 10 лет.