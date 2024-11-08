Медсестра умерла после инъекции лекарства для потери веса

58-летняя медсестра из Норт-Ланаркшира в Шотландии Сьюзан Макгоуэн принимала недавно одобренный Национальной службой здравоохранения (NHS) препарат тирзепатид марки Mounjaro для потери веса незадолго до смерти. Она умерла через две недели после того, как сделала две инъекции с небольшим количеством препарата. Данные об этом попали в ее свидетельство о смерти, сообщает The Guardian.

В свидетельстве о смерти Макгоуэн указано, что непосредственными причинами ее гибели стали панкреатит, отказ сразу нескольких органов и септический шок. При этом «использование выписанного по рецепту тирзепатида» указано как «поспособствоваший фактор».

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Как пишет Би-би-си, Макгоуэн получила рецепт на лекарство бренда Mounjaro в онлайн-аптеке — большинство аптек в Великобритании могут продавать некоторые рецептурные лекарства особо нуждающимся пациентам без посещения врача. Перед приобретением она изучала действие тирзепатида и обращалсь за «медицинским советом» — к кому именно, не уточняется. Сейчас четырехнедельный запас лекарства можно приобрести в любой аптеке Великобритании за 194–259 долларов.

Вскоре после второй инъекции Макгоуэн начала испытывать тяжелую боль в животе и в целом чувствовать себя болезненно, из-за чего обратилась за помощью в экстренное отделение университетской клиники Монклендс, где она работала и где ее попытались спасти коллеги.

Компания-производитель препарата Mounjaro, Lilly, узнала о случившемся и заявила, что безопасность пациентов — «их главная задача», а также что лекарство было одобрено «только после всесторонней оценки рисков и пользы» для пациента.

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Mounjaro одобрили в 2023 году, а сейчас власти Великобритании хотят бесплатно выдавать его страдающим от лишнего веса безработным, чтобы помочь им снова устроиться на работу. Подобные испытания власти будут проводить вместе с компанией Lilly в течение пяти лет в Большом Манчестере. Племянница Макгоуэн, Джейд Кэмпбелл, которая находилась с ней рядом в момент смерти, считает, что правительство выбрало неудачное время для такого испытания, и надеется, что оно изменит свое решение об этом.

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