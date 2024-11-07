В России образовалась нехватка жизненно важного препарата для беременных

В российских регионах образовался дефицит антирезусного иммуноглобулина, который крайне важен для беременных женщин с отрицательным резус-фактором крови. В частности, «временное отсутствие» этого препарата признало министерство здравоохранения Пензенской области, пишет газета «Коммерсантъ». При этом, по данным издания, антирезусного иммуноглобулина не хватает и в других регионах.

Ранее в Пензенской области местные роженицы пожаловались нехватку антирезусного иммуноглобулина в женских консультациях, роддомах, стационарах и аптеках региона губернатору Олегу Мельниченко в соцсетях. «Препарат относится к жизненно важным и положен всем резус-отрицательным беременным женщинам с 28-й недели. Но беременные его не получают, подвергая рискам жизнь и здоровье нерожденного малыша»,— написала, в частности, жительница региона Лина Баканова.

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Ребенок наследует резус-фактор крови от родителей, и, если у отца и матери он положительный, то развитию плода ничего не угрожает. В случаях, когда у отца резус фактор положительный, а у матери отрицательный, плод может унаследовать резус-положительную принадлежность, и это станет для него угрозой. «При смешивании резус-положительной крови плода и резус-отрицательной крови матери в ряде ситуаций — роды, отслойка плаценты, начавшийся выкидыш, аборт, биопсия пуповины плода и так далее — возникает угроза здоровью. Например, повышаются риски развития гемолитической болезни у новорожденного», — пояснил главный врач клиники «К медицина», акушер-гинеколог Алексей Черников.

По его словам, чтобы избежать осложнений и сохранить здоровье плода нужно заранее — на 28-30-й неделях беременности вводить антитела в организм матери. Однако, как заявили в минздраве Пензенской области, там этого сейчас делать не могут. «К сожалению, сегодня резус-иммунизация не может быть проведена из-за временного отсутствия этого препарата и его аналогов как в государственных медучреждениях Пензенской области, так и на всей территории России», — сообщили в ведомстве.

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В свою очередь, «Коммерсантъ» выяснил, есть ли запасы антирезусного иммуноглобулина в других регионах. В Ярославской области местный минздрав ответил, что там препарат есть в небольшом количестве «в остатках». О задержках поставок также сообщили в пресс-службе минздрава Красноярского края, подчеркнув, что беременных удалось обеспечить препаратом за счет перераспределения остатков. В аннексированном Крыму не уточнили количество антирезусного иммуноглобулина, сообщив лишь, что он там есть. При этом аптечные сети, работающие на полуострове, сообщили изданию, что поставки препарата прекратились более полугода назад. Не оказалось антирезусного иммуноглобулина и в крупных интернет-аптеках, таких как «Еаптека», Asna и «Здравсити».

Эксперты объяснили «Коммерсанту» дефицит препарата сокращением поставок из-за рубежа. Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, что во всем мире не хватает плазмы, из которой его производят. Кроме того, в России продавать это лекарство просто невыгодно, отметил эксперт. Дело в том, что антирезусный иммуноглобулин входит в России в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цена на которые устанавливается государством. В результате поставщики после повышения закупочных цен не могут поднять собственные. «Им просто неинтересно продавать в нашей стране препарат по предлагаемому ценнику, учитывая, что производить стало значительно дороже», — сказал Беспалов.

Ранее РБК сообщал, что в первой половине 2024 года на российский рынок поступило около 48 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина, что на 71% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.