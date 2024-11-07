Мужчина убил свою девушку из-за ее новой прически

Житель Пенсильвании разозлился на свою девушку из-за того, что она подстригла свои волосы, и убил ее. Об этом сообщает местный портал PennLive. Мужчина зарезал девушку ножом, а также ранил ее брата и попытался ранить еще двух человек, но промахнулся, говорится в судебных документах.
Инцидент произошел 3 ноября в поселке Ист-Хемпфилд Тауншип в округе Ланкастер. За день до этого 50-летняя Кармен Мартинес-Силва отстригла свои волосы, из-за чего ее парень, 49-летний Бенджамин Гарсия Гуал стал агрессивно себя вести. По словам дочери погибшей Ямарис Найт, мужчину настолько разозлила новая прическа ее матери, что он стал угрожать ей ножом.
В ту ночь женщина приняла решение переночевать у своей дочери. На следующее утро Мартинес-Силва покинула ее дом и отправилась в гости к своему брату Луису Мартинесу-Силве. По дороге туда женщина позвонила своему другу Гектору Бургосу и попросила забрать ее вещи из дома, в котором она проживала вместе с парнем. Она также попросила передать ему, что их отношения закончились и она больше не вернется.
Мужчина не смог передать просьбу женщины — в ее доме никого не было. Оказалось, что обвиняемый каким-то образом выследил свою девушку и уже стоял за дверью дома ее брата. Тот пытался убедить обвиняемого, что не знает, где его сестра. Гарсия Гуал ушел, но позже вернулся с кухонным ножом и напал на Луиса Мартинеса-Силву. Согласно судебным документам, обвиняемый нанес ему удары в голову, грудь и живот, а также порезал ему руки.
После этого обвиняемый напал на свою девушку и нанес ей смертельные ранения. По данным полиции, обвиняемый напал с ножом еще на двух очевидцев, пытавшихся его остановить.
Женщина погибла на месте. Убийцу нашли в машине с окровавленным ножом в руке. Сообщается, что мужчине предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, нападении при отягчающих обстоятельствах и создании угрозы безопасности. Его поместили в тюрьму Ланкастера без права выхода под залог.
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