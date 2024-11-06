Россиянина с отрезанной головой признали годным к службе в армии

Смоленский военкомат признал мужчину по имени Александр, погибшего в 2021 году в возрасте 19 лет, годным к службе в армии. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным телеграм-канала, тело Александра с отрезанной головой обнаружили на железнодорожных путях в октябре 2021 года. По факту его смерти возбудили уголовное дело, которое до сих пор не раскрыто.

В 2023 году следователь запросил у военкомата личное дело мужчины. В документах было указано, что на следующий день после гибели Александр якобы прошел военно-врачебную комиссию, в рамках которой ему сделали электроэнцефалографию (ЭЭГ) и аллергопробы. Акты освидетельствования подписали пять врачей комиссии, признав мужчину ограниченно годным к службе в армии.

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Родственники погибшего написали заявление в прокуратуру с требованием проверить действия врачей, однако следствие до сих пор не смогло это сделать. Как пишет Baza, специалисты из Минюста несколько раз пытались установить даты, когда были поставлены подписи и печати в документах, но тоже не смогли получить необходимые сведения.

Телеграм-канал со ссылкой на родственников Александра пишет, что мужчина ни разу не получал повесток из военкомата. В то же время в его личном деле есть подозрительные записи от 2019 и 2021 года, согласно которым он в одно и то же время находился на обследовании сразу в нескольких больницах.

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