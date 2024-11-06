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Политика

Россия не определилась с поздравлениями Трампу

12:54 06.11.2024

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он не знает, планирует ли Путин поздравлять Трампа с победой на президентских выборах США. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — добавил Песков. 

Как пишет ТАСС, пресс-секретарь Путина отметил, что результаты выборов — это «внутреннее дело» США. По его словам, отношения между странами в настоящее время находятся «на низшей в истории точке», а их дальнейшее развитие зависит от действий американского правительства. Песков добавил, что Путин готов «к контактам и диалогу» с США, однако Вашингтон якобы не готов к этому.

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Также Песков отверг обвинения во вмешательстве в выборы со стороны России. «Мы видели, но это можно назвать только утками. Это не в первый раз, это уже тенденция, публикуют абсолютные пустышки», — заявил пресс-секретарь. Кроме того, он объяснил положительную реакцию российских политиков на победу Трампа «мирными устремлениями на международной арене», однако добавил, что «завершить украинский конфликт в одну ночь нельзя».

Ранее Трамп заявил о своей победе на выборах президента США и пообещал, что в время его правления в стране наступит «золотой век». «Мы одержали политическую победу, которую наша страна никогда не видела», — заявил Трамп.

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С победой на выборах Трампа уже поздравили несколько мировых лидеров. Так, президент Франции Эммануэль Макрон написал на своей странице в соцсети Х, что он готов работать с Трампом, как и во время его предыдущего президентского срока. «С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Ради мира и процветания», — добавил Макрон.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал победу Трампа исторической и заявил, что «с нетерпением ждет» работы с ним. Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил «замечательную встречу» с Трампом в сентябре этого года и добавил, что ценит его приверженность подходу «мира через силу». «Мы рассчитываем на неизменную сильную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах», — написал Зеленский.

Также Трампа поздравили генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Чехии Петр Фиала, венгерский премьер Виктор Орбан и Александр Лукашенко. Первым поздравившим Трампа оказался президент Сальвадора Найиб Букеле.

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