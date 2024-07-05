Более трети россиян поддерживают ядерный удар по Украине

Нанесение ядерного удара по Украине считают оправданным 34% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Годом раньше применение ядерного оружия против Украины поддерживали лишь 29% респондентов. Также увеличилось количество россиян, полагающих, что война в Украине может перерасти в прямой военный конфликт России и НАТО. Так, в июне 2024 года с этим согласились 58% опрошенных, тогда как в январе так считали 44% респондентов.

При этом за продолжение военных действий в Украине выступают в общей сложности 37% опрошенных, тогда как за прекращение огня и начало мирных переговоров высказались 58% респондентов.

Результаты опроса показали, что доля сторонников войны в Москве заметно выше, чем любых других населенных пунктах страны. Так, в столице продолжение боевых действий поддержали 56% респондентов. При этом в российских городах с населением более 500 тысяч человек продолжение войны мирным переговорам предпочли 37% опрошенных, в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек — 40%, а в городах с населением меньше 100 тысяч человек и селах — 35% и 30% соответственно.

Больше всего сторонников прекращения огня и начала мирных переговоров оказалось среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, которые доверяют информации, полученной из ютуб-каналов, и чьих доходов едва хватает на еду.

В то же время за продолжение войны выступают в основном россияне старше 40 лет, которые могут позволить себе товары длительного хранения, а из источников информации в больше других доверяют телевидению.

В условиях войны и цензуры в России очень сложно проводить социологические опросы: люди могут бояться давать честные ответы. Однако социологи считают, что исследования необходимы в любом случае, так как дают хоть какую-то информацию, приближенную к реальности. Независимые соцопросы также помогают посмотреть на альтернативную картину: задать те вопросы, которые не задают провластные исследователи.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.