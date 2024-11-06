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Политика

Матвиенко подшутила над замминистра из-за фамилии

18:03 06.11.2024

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании сказала первому заместителю министра здравоохранения Владимиру Зеленского, что ему «не повезло» с фамилией.

«С фамилией не очень вам повезло, честно говоря, громко нигде не называйте», — сказала сквозь смех Матвиенко Владимиру Зеленскому. В ответ чиновник молча развел руками.

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Председатель Правительства Михаил Мишустин назначил Владимира Зеленского первым заместителем министра здравоохранения в 2021 году, до этого чиновник семь лет возглавлял Московский фонд обязательного медицинского страхования.

В сентябре Валентина Матвиенко предложила запретить в России феминизм и чайлдфри: «Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно».

За неделю до российского вторжения в Украину Матвиенко называла мысли о войне с Украиной «абсолютной дикостью». В интервью «Парламентской газете» глава Совета Федерации заявляла, что все вопросы с Украиной можно решить дипломатическим путем, а Россия не может напасть первой: «Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы войны с Украиной не было. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет».

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Валентина Матвиенко родилась в деревне Шепетовка Украинской ССР на территории современной Хмельницкой области, она закончила медицинское училище в Черкассах.

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