Российский магазин пытался запретить мужчинам покупать прокладки

Минимаркет во Владикавказе решил запретить мужчинам покупать прокладки, чтобы напомнить осетинам «об их великом прошлом» и «напомнить о патриотизме», сообщает местный телеграм-канал «Сапа 15».
Телеграм-канал сообщает, что несколько дней назад в магазине на улице Магкаева на полке с прокладками появилось объявление: «Прокладки МУЖЧИНАМ Осетинам не продаем». Сотрудница магазина рассказала «Сапе», что «это просто крик души был». По ее словам, сотрудницам магазина «было стыдно, когда очередной осетин брал прокладки и уходил без пакета».
«Вы себе представляете, что в этом доме может происходить, если женщина, будучи на ногах, абсолютно здоровая, просто по лени или по какой-то легкомысленной причине может сказать мужчине: «Иди, принеси мне прокладки»? Мы хотели чуть-чуть напомнить мужчинам-осетинам, что их предки так не поступали. Мы со стороны патриотизма подошли к этому», — возмутились в магазине.
Сотрудница магазина Залина рассказала, что через пару дней объявление сорвал посетитель, и новое сотрудники вешать не будут. В магазине осознают, что запрет нарушает права потребителей, но хотят «не видеть подобного», передает их слова «Сапа».
Роспотребнадзор заявил телеграм-каналу, что запрещать кому-либо покупать прокладки незаконно, это нарушает права потребителей и антидискриминационные нормы.
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