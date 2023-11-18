Что такое предменструальный синдром? Правда ли из-за ПМС ухудшается настроение?

«Холод» рассказывает, в каких случаях может проявиться синдром токсического шока, почему возникают задержки, обязательно ли менструация должна быть регулярной и что вообще происходит с женским организмом каждый месяц.

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Что такое менструация и из чего состоит цикл?

Женский организм вырабатывает определенные гормоны, которые раз в месяц заставляют репродуктивные органы формировать яйцеклетку для возможного оплодотворения. Этот процесс состоит из несколькихо фаз:

Менструация (попросту — месячные). Это ежемесячное обновление слизистой оболочки матки, часть которой отторгается и выходит наружу с кровью, что продолжается от трех до семи дней. Менструальная кровь частично состоит из тканей матки. Фолликулярная фаза. Она начинается в день наступления менструации, частично совпадая с ней, и длится 10–14 дней. В эти дни повышается уровень эстрогена, который вызывает рост и утолщение слизистой оболочки матки (эндометрия), и формируется зрелая яйцеклетка. Овуляция. Наступает примерно на 10–14 день цикла. Резкое повышение уровня еще одного гормона — лютеинизирующего гормона (ЛГ) — заставляет яичник выпустить яйцеклетку. Лютеиновая фаза. Длится примерно с 15-го по 28-й день. Яйцеклетка покидает яичник и двигается по фаллопиевым трубам к матке. Повышается уровень прогестерона, который помогает подготовить слизистую оболочку матки к беременности. Если яйцеклетка будет оплодотворена и прикрепится к стенке матки, то наступает беременность. Если этого не случится, уровни эстрогена и прогестерона падают, и снова наступит менструация.

Иногда овуляции может и не быть. Такие циклы могут длиться чуть дольше, а менструальная кровь будет светлее. Обычно они бывают у подростков и женщин перед менопаузой. А вот частые циклы без овуляции могут быть признаком гормонального дисбаланса (и, возможно, пониженной способности забеременеть).

Есть ли месячные у животных?

Менструальный цикл есть у некоторых приматов, включая Hhomo sapiens, то есть людей, а также у четырех видов летучих мышей, слоновой землеройки и каирской мыши. У большинства самок млекопитающих вместо менструального цикла происходит течка (эструс), в ходе которой эндометрий не отторгается, а полностью реабсорбируется в организме. Например, у собак течка происходит дважды в год и длится 21–28 дней.

Существует ли ПМС?

Предменструальный синдром — это не миф. Он возникает за одну-две недели до менструации и может проявляться в виде плохого настроения, эмоциональной неустойчивости, раздражительности или апатии. Чаще всего он встречается у женщин 30–40 лет.

По исследованиям, у 90% женщин есть неприятные физические и психологические ощущения (от слабых до сильных) перед менструацией или в первый день цикла. У 20–40% женщин в той или иной форме есть предменструальный синдром, а 2–8% страдают от предменструального дисфорического расстройства — тяжелой формы ПМС, сильно влияющей на качество жизни.

Но наличие ПМС — не повод считать, что эмоции женщин не имеют отношения к реальности и обусловлены только гормональными перепадами. Также не стоит обвинять женщин в том, что ПМС — удобное объяснение, чтобы выместить на близких злость или обиду. Знание того, как проявляется ПМС, может помочь женщине и ее окружению бережнее к ней относится и проявлять больше понимания.

Болезненные менструации — это норма?

Болезненные менструации (дисменорея) проявляются не только болями в животе, но и головными болями, головокружением, тошнотой, слабостью. У некоторых дисменорея возникает время от времени, у некоторых — в каждом цикле. Иногда женщины испытывают настолько сильные неприятные ощущения, что они мешают вести привычный образ жизни. Чаще всего дисменорея не связана с заболеваниями и возникает в связи с повышенной чувствительностью к сокращениям матки. Дисменорея, связанная с эндометриозом, полипами эндометрия и другими заболеваниями внутренних органов, встречается значительно реже.

Снять боль можно с помощью противовоспалительных и обезболивающих препаратов —, например, ибупрофена и нимесулида, если к ним нет противопоказаний.

Также некоторым помогает теплый компресс на пояс, но исследований о его эффективности пока немного, и эту рекомендацию не стоит считать универсальной. При постоянной дисменорее гинеколог может предложить гормональные контрацептивы для стабилизации состояния.

Что можно и нельзя делать во время менструации?

Можно делать все, что вам хочется, как и в другие дни. Во время месячных можно плавать в бассейне и молиться в церкви (но причаститься или принять крещение в православной церкви в дни менструации все-таки не получится). Вы даже можете заниматься серфингом в океане, не опасаясь привлечь акул.

Ни секс, ни физическая нагрузка во время месячных не вредят здоровью (хотя могут усиливать кровотечение, так как матка может сокращаться сильнее). При сексе с новыми партнерами месячные могут увеличивать вероятность передачи инфекций, но барьерные контрацептивы нужны в любом случае — и с месячными, и без них.

Могут быть только индивидуальные ограничения, связанные с физическим или эмоциональным состоянием. Многим женщинам в первые дни месячных трудно выполнять тяжелую работу, активно заниматься спортом. Некоторым может быть труднее обычного справляться и с повседневными делами.

Есть ли какие-то нормы, связанные с менструациями: возраст начала, периодичность, продолжительность?

Подобные нормы основаны на средних показателях у здоровых людей. Это означает, что есть люди без заболеваний, у которых показатели не укладываются в эти нормы. Но если вас что-либо беспокоит, то лучше на всякий случай посетить гинеколога.

Начало и конец менструаций. В среднем они начинаются в 12 лет, а нормой считается 8–16 лет. Менструации заканчиваются, когда наступает менопауза. Средний возраст — 51 год, норма — 45–55 лет.

Продолжительность менструации. У большинства кровотечение длится от трех до семи дней. Можно следить за продолжительностью циклов, отмечая их в календаре. Так вы будете знать свою норму и сможете вовремя заметить изменения.



Средняя длина цикла. По разным оценкам, это 23–35 дней или 21–35 дней. Если ваши циклы часто длятся дольше, это может указывать на заболевания.

Фото: Annika Gordon / Unsplash

Обязательно ли у здоровой женщина менструация должна наступать каждый месяц?

Нет, необязательно. Во-первых, разумеется, менструации не возникают при беременности. Но в первые месяцы беременности 15–25% женщин могут замечать несколько капель крови: так как в шейке матки находится много сосудов, небольшое кровотечение после осмотра или секса может быть нормой, но это не месячные.

Во-вторых, у многих нет менструаций во время интенсивного грудного вскармливания. Повышение гормона пролактина ставит этот процесс «на паузу». Обычно менструаций нет как минимум в течение 3–6 месяцев, когда ребенок питается исключительно грудным молоком, а у некоторых женщин их может не быть и в течение 2–3 лет — все время, пока они кормят грудью.

Значит ли это, что у женщины в это время не созревают яйцеклетки и она не может забеременеть? Да, но женщина не может знать, когда именно восстановится ее менструальный цикл: сначала наступит овуляция, а после нее — месячные. Так что, если вы не хотите забеременеть снова, полагаться на защиту пролактина не стоит: несмотря на отсутствие менструаций, нужно выбирать надежную контрацепцию.

В-третьих, некоторые средства контрацепции могут «отменить» месячные на время их приема (об этом чуть ниже).

В-четвертых, нерегулярные циклы — норма для подростков, женщин незадолго до менопаузы и тех, кто меняет метод контрацепции.

Какая задержка считается нормальной?

Совершенно нормально, если ваш менструальный цикл иногда приходит на 2–3 дня позже: стресс в первой половине цикла может задержать овуляцию и, соответственно, месячные. Также цикл может увеличиться, если не было овуляции.

Месячные могут задерживаться, если вы ели меньше обычного или у вас были высокие физические нагрузки. Алкоголь, курение и дефицит сна также могут влиять на регулярность, объем и длительность месячных.

Более серьезные однократные изменения могут возникать из-за нехватки калорий, сильного стресса или в результате незамеченного выкидыша на ранних сроках.

Менструация не наступает, если женщина беременна. Тесты могут показать достоверный результат после 2–3 дней задержки. Для полной уверенности можно сдать кровь на гормон ХГЧ (хорионический гонадотропин человека). Он покажет результат уже на 11 день после зачатия, независимо от фазы цикла.

А что, если кровотечение началось намного раньше срока?

У некоторых женщин небольшое кровотечение может начаться и во время овуляции, но обычно оно ограничивается несколькими каплями.

Если кровотечение сильное и сопровождается болью в животе, головной болью, повышением температуры — необходимо вызвать скорую. Внезапное кровотечение может быть вызвано острыми состояниями, такими как внематочная беременность.

Как гормональные контрацептивы влияют на цикл?

Гормональные средства контрацепции (ГКС) — таблетки, вагинальные кольца или пластыри — контролируют выделение и регуляцию гормонов, таких как эстроген и прогестерон. При правильном использовании они подавляют овуляцию и рост эндометрия, поэтому часто при использовании гормональных противозачаточных кровотечения становятся слабее, а у некоторых — отсутствуют, особенно если использовать эти препараты в течение месяцев или лет.

В промежутке между приемом ГКС может возникать «кровотечение отмены». Оно вызвано резким снижением уровня репродуктивных гормонов и не является менструацией.

Гормональная внутриматочная спираль также подавляет рост эндометрия, поэтому кровотечения становятся слабее или исчезают. Негормональные внутриматочные спирали не влияют на уровень эстрогена и прогестерона. Но из-за изменения кровотока в матке объем кровотечения и его продолжительность могут увеличиваться.

Сколько крови теряется во время месячных?

В норме — от 20 до 80 миллилитров (от 1 до 4 столовых ложек). Кровотечение обильное в первые пару дней, а цвет крови алый, потом — розовый или коричневый.

Но у 15–19% женщин месячные длятся дольше нормы и/или слишком обильны, тогда теряется вдвое больше крови — это называется меноррагией. Признаки меноррагии: цикл длится дольше недели, приходится менять средства гигиены чаще, чем раз в два часа, или ночью, появляется головокружение, одышка, слабость, есть крупные сгустки крови (более 2,5 сантиметров). Меноррагия может быть вызвана некоторыми заболеваниями матки или влагалища или приемом разжижающих кровь лекарств (например, аспирина). Однако, даже если это состояние не вызвано заболеваниями, оно может приводить к анемии.

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Обычно гинеколог назначает препараты для остановки кровопотери и ее восстановления. Он также может рекомендовать препараты железа для лечения анемии и гормональную контрацепцию для регулировки гормонального баланса. Есть и другие методы лечения — все зависит от конкретного случая.

Тампоны правда опасны для здоровья?

В 1980–1990 годы было замечено, что у людей, которые пользуются тампонами, чаще возникает синдром токсического шока (СТШ). Это сравнительно редкое состояние, которое возникает из-за бактерий, которые могут размножаться на тампонах: стафилококки или стрептококки группы А.

Синдром токсического шока может возникать и в других случаях, когда эти бактерии попадают в кровь, например, при инфицировании раны. Частота возникновения СТШ — 1 случай на 100 тысяч человек. По-видимому, имеет значение и материал, из которого изготовлен тампон: при использовании тампонов из пенополиэстера СТШ возникает чаще, чем при использовании тампонов из хлопка или вискозы. Чтобы понизить и так невысокую вероятность возникновения синдрома токсического шока, меняйте тампоны не реже, чем каждые 4-6 часов.

Если вы пользуетесь менструальной чашей, ее также не следует оставлять внутри надолго. Риски возникновения СТШ при ее использовании ниже, но такие случаи были. Важно тщательно очищать чашу и соблюдать гигиену.

А некоторые женщины вообще не используют никаких специальных средств во время месячных. Это называется «свободным кровотечением», мы о нем писали.