В Испании женщинам с болезненной менструацией разрешили брать отпуск

В Испании женщины, которые страдают от болей во время месячных, смогут взять отпуск. Такое решение приняли местные депутаты. Испания стала первой страной в Евросоюзе, где будет осуществляться такая практика. Сейчас больничные по причине болезненной менструации есть только в Индонезии, Японии и Замбии.

На какой срок можно будет взять такой отпуск в Испании, пока не сообщается.

Местная министр равноправия Ирен Монтеро назвала принятие этого закона большим прогрессом в области прав феминисток. В то же время представители одного из крупнейших испанских профсоюзов «Unión General de Trabajadores» выразили обеспокоенность, что теперь работодатели станут реже нанимать женщин.

Принятый накануне закон также позволяет испанкам, достигшим 16-летнего возраста, делать аборт без согласия родителей.

Кроме того, в местных школах расширится программа полового просвещения. В образовательных учреждениях девушкам также будут бесплатно предоставлять средства гигиены.

Источник: Infobae

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